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19:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Хакеры под видом ЦБ атаковали российские банки

Хакерская группа Silence атаковала в четверг, 15 ноября, российские банки — под видом ЦБ РФ разослала письма с вредоносным программным обеспечением. Для этого атакующие стилизовали письма и документы под те, которые рассылает Банк России. Пока неизвестно, есть ли среди финансовых организаций пострадавшие. По мнению экспертов, образцы этих документов хакеры получили, взломав почтовые ящики сотрудников банков.

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Источник: Reuters

О том, что российские банки получили вредоносную рассылку якобы с почтового ящика ЦБ РФ, сообщила Group-IB и подтвердили в «Лаборатории Касперского». Хакеры подделали адрес отправителя, но по какой-то причине не стали использовать SSL-сертификаты для прохождения проверки на подлинность.

Письма, озаглавленные как «Информация центрального банка Российской Федерации», предлагали банкирам ознакомиться с постановлением «Об унифицировании формата электронных банковских сообщений ЦБ РФ» и незамедлительно приступить к исполнению «приказа». Для этого получатель должен был распаковать архив.
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Распаковка архива приводила к загрузке вредоносной программы Silence.Downloader. Этот инструменты используют хакеры из Silence. «Стиль и оформление письма практически идентичны официальным рассылкам регулятора, — рассказали в Group-IB. Скорее всего, хакеры имели доступ к образцам подлинных сообщений». В компании полагают, что для этого злоумышленники или взломали почтовые ящики сотрудников банка, либо занимались или занимающиеся легальной работой — пентестами (тестированием безопасности компьютерных систем с помощью моделирования хакерской атаки) и реверс-инжинирингом (попытками воспроизвести код каких-либо программ).

«Именно поэтому они хорошо знакомы с документооборотом в финансовом секторе и работой банковских систем», — полагают в Group-IB.

Да этого аналогичная атака была зафиксирована 23 октября. Тогда якобы с адреса ФинЦЕРТ (структуры ЦБ, занимающейся кибербезопасностью) банки получили письмо с вложениями, стилизованными под документы регулятора, которые содержали в себе вредоносную программу — загрузчик Meterpreter Stager. Для управления этой атакой использовались самоподписанные SSL-сертификаты. Серверная инфраструктура, используемая атакующими, ранее использовалась в атаках, за которыми предположительно стояли хакеры из группировки MoneyTaker.

Silence и MoneyTaker являются двумя из четырех наиболее опасных хакерских группировок, которые представляют реальную угрозу для международных финансовых организаций.
Рустам Миркасымов
эксперт по киберразведке
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«Хакеры из MoneyTaker используют все возможные векторы атак на банки, а Silence в свою очередь менее изобретательны и пользуются только безотказным и проверенным способом атаки — фишинговыми письмами. Но, в отличие от своих коллег, уделяют больше внимания содержанию и оформлению текста писем», — считает эксперт по киберразведке Рустам Миркасымов.

«Атакующие используют известный и по-прежнему очень эффективный метод — получают доступ к внутренней банковской сети и закрепляются в ней.— пояснил “Ъ” ведущий антивирусный эксперт “Лаборатории Касперского” Сергей Голованов.— В течение долгого времени киберпреступники изучают внутреннюю инфраструктуру сети и производят запись с экранов машин сотрудников банка». После анализа того, как используется внутрибанковское программное обеспечение, хакеры осуществляют перевод денежных средств из банка.

Silence — малочисленная российская хакерская группа, зафиксированная в 2016 году. Эксперты полагают, что за ними числятся атаки на системы управления банкоматами, карточный процессинг и российскую систему межбанковских переводов АРМ КБР. Хакеры атакуют цели в основном в России, Украине, Белоруссии, Азербайджане, Польше и Казахстане.

Виталий Солдатских, Вероника Горячева

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