ЦБ прокомментировал информацию Group-IB о хакерских атаках от имени регулятора

Источник: Reuters

«Банку России известно о данных атаках. Участники информационного обмена с ФинЦЕРТ были предупреждены о них», — сказали в ЦБ.

В Банке России напомнили, что «начиная с июля ФинЦЕРТ использует для информационного обмена автоматизированную систему обработки инцидентов, которая позволяет осуществлять защищённый и оперативный обмен информацией об инцидентах и операциях, совершенных без согласия клиента на основе базы данных “Фид-Антифрод”».

«Резервным каналом доставки информации является канал электронной почты. Все сообщения, отправляемые посредством электронной почты, подписаны ЭЦП ФинЦЕРТ», — добавили в ЦБ.

Ранее специализирующаяся на предотвращении кибератак Group-IB сообщила, что хакерские группировки провели две атаки на российские банки от имени Центрального банка и структуры информационной безопасности ЦБ.