ЦБ прокомментировал информацию Group-IB о хакерских атаках от имени регулятора
Банк России знает о хакерских атаках, совершенных на банки от имени ЦБ, сообщили RNS в
Банк России знает о хакерских атаках, совершенных на банки от имени ЦБ, сообщили RNS в
«Банку России известно о данных атаках. Участники информационного обмена с ФинЦЕРТ были предупреждены о них», — сказали в ЦБ.
В Банке России напомнили, что «начиная с июля ФинЦЕРТ использует для информационного обмена автоматизированную систему обработки инцидентов, которая позволяет осуществлять защищённый и оперативный обмен информацией об инцидентах и операциях, совершенных без согласия клиента на основе базы данных “Фид-Антифрод”».
Ранее специализирующаяся на предотвращении кибератак
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