Пожары в Калифорнии: число пропавших без вести превысило 600

Источник: GETTY IMAGES

Сгорело 12 тысяч зданий. От пожара Кэмп на севере штата погибли 63 человека, еще трое — от пожара Вулси на юге.

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в субботу прилетит в Калифорнию, чтобы оценить масштаб бедствия и встретиться с пострадавшими.

В тушении пожаров сейчас задействованы 9,4 тысячи пожарных. Пожар Кэмп, который начался восемь дней назад, быстро распространился по северу штата из-за ветра. У жителей оставалось совсем мало времени на то, чтобы спастись.

Почему удвоилось число пропавших

Официальный список пропавших без вести в четверг увеличился с 300 до 631 человека. Как объяснил на пресс-конференции шериф округа Бьютт Кори Хонеа, участникам поисковых отрядов удалось обработать и перепроверить всю поступившую к ним с 8 ноября информацию.

«Я хочу, чтобы вы понимали: мы работали в условиях исключительного хаоса», — сказал он.

По словам шерифа, число пропавших, скорее всего, будет колебаться. «Если вы увидите в списке себя, своих знакомых или близких, пожалуйста, сообщите нам об этом», — добавил Хонеа.

Как идет тушение пожаров

По данным калифорнийских властей, сейчас пожары локализованы на 40%. Чиновники говорят, что рассчитывают полностью локализовать пожары, площадь которых уже увеличилась до 56 тысяч гектаров, не раньше начала декабря.

Сильнее всего пострадал город Парадайс — по оценке властей, его нужно перестраивать полностью, и это займет годы.

Поисками человеческих останков наряду со спасателями занимаются военные. Чиновники предупреждают, что поисковая операция может затянуться на несколько недель.

Город Парадайс сгорел почти полностью | Источник: AFP/GETTY IMAGES

Новость Пожар уничтожил дом Джерарда Батлера

Почему начались пожары

Пока у властей нет ответа на вопрос, что стало причиной пожаров, но расследование продолжается.

Несколько человек уже подали иски к местной электросетевой компании — они считают, что пожар Кэмп начался из-за аварии на линии электропередач.

Как правило, в Калифорнии сезон лесных пожаров продолжался с лета до начала осени, но эксперты указывают, что теперь такой риск имеет место круглый год.

Причина в низкой влажности, теплых ветрах и высохшей из-за длительного отсутствия дождей почве.

GETTY IMAGES 1 / 14 В огне погибло по меньшей мере 42 человека. Национальная ассоциация пожарной безопасности порекомендовала владельцам домашних животных, находящимся в зоне возможного распространения огня, продумать план их эвакуации, однако некоторые просто не успели это сделать. Жители пострадавших районов делятся в соцсетях фотографиями своих погибших питомцев. GETTY IMAGES 2 / 14 Появились аккаунты, группы и хештеги, с помощью которых волонтеры пытаются помочь животным вернуться к своим хозяевам. GETTY IMAGES 3 / 14 «Если это ваша собака, знайте, что она находится в приюте для животных на улице Пламмер», — такие сообщения можно увидеть в «Твиттере». EPA 4 / 14 В Калифорнии горят тысячи гектаров, а в интернете появляются видео с эвакуацией животных из опасных районов. GETTY IMAGES 5 / 14 В прошлую пятницу некоторые жители Малибу были вынуждены отвести крупных животных на местный пляж ради их безопасности. Власти города разрешили эвакуировать туда крупных животных, из-за чего популярное туристическое место стало выглядеть довольно сюрреалистично. Фотограф газеты Los Angeles Times Уолли Скалидж сделал несколько впечатляющих фото на пляже. GETTY IMAGES 6 / 14 Актриса Алисса Милано обратилась к своим подписчикам в «Твиттере» с просьбой помочь вывести своих лошадей в безопасное место. «Если кто-нибудь может спасти от огня пять лошадей, пожалуйста, помогите мне», — написала Алисса Милано. Она, как и сотни тысяч других жителей Калифорнии, была вынуждена эвакуироваться из своего дома. GETTY IMAGES 7 / 14 Сезон лесных пожаров обычно начинается летом и продолжается до ранней осени, однако в этом году из-за низкой влажности, сухой погоды и порывистого ветра возгорания продолжают распространяться. В городе Парадайс, к северу от Сакраменто, сгорели тысячи домов. Погибли не менее 29 человек, нет сведений о судьбе еще 200 жителей города. Но, несмотря на разгул стихии, удалось спасти несколько домашних животных. Это вселяет надежду в сердца других хозяев домашних питомцев. REUTERS 8 / 14 Но, несмотря на разгул стихии, удалось спасти несколько домашних животных. Это вселяет надежду в сердца других хозяев домашних питомцев. GETTY IMAGES 9 / 14 Поиски осложняются тем, что зачастую животные, оказавшиеся в огненной ловушке, пытаются сбежать или спрятаться, особенно если они пострадали. GETTY IMAGES 10 / 14 В округе Бьютт, где пожары были особенно сильны, спасатели и волонтеры обходят пострадавшие районы, чтобы покормить оставшихся там животных. AFP 11 / 14 Зоопарк Лос-Анджелеса закрылся в пятницу. Специалисты временно эвакуировали животных. REUTERS 12 / 14 В Калифорнии благотворительные организации призывают жителей брать домой животных из приюта, чтобы в нем освободилось место для пострадавших животных. GETTY IMAGES 13 / 14 Тем временем в интернете начался сбор пожертвований для оплаты расходов ветеринаров. EPA 14 / 14 Кое-где ветеринары собираются в команды, чтобы бесплатно лечить потерявшихся животных.