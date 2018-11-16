Пожары в Калифорнии: число пропавших без вести превысило 600
631 человек числится пропавшими без вести
631 человек числится пропавшими без вести
Сгорело 12 тысяч зданий. От пожара Кэмп на севере штата погибли 63 человека, еще трое — от пожара Вулси на юге.
Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в субботу прилетит в Калифорнию, чтобы оценить масштаб бедствия и встретиться с пострадавшими.
В тушении пожаров сейчас задействованы 9,4 тысячи пожарных. Пожар Кэмп, который начался восемь дней назад, быстро распространился по северу штата
Официальный список пропавших без вести в четверг увеличился с 300 до 631 человека. Как объяснил на
«Я хочу, чтобы вы понимали: мы работали в условиях исключительного хаоса», — сказал он.
По словам шерифа, число пропавших, скорее всего, будет колебаться. «Если вы увидите в списке себя, своих знакомых или близких, пожалуйста, сообщите нам об этом», — добавил Хонеа.
По данным калифорнийских властей, сейчас пожары локализованы на 40%. Чиновники говорят, что рассчитывают полностью локализовать пожары, площадь которых уже увеличилась до 56 тысяч гектаров, не раньше начала декабря.
Поисками человеческих останков наряду со спасателями занимаются военные. Чиновники предупреждают, что поисковая операция может затянуться на несколько недель.
Пока у властей нет ответа на вопрос, что стало причиной пожаров, но расследование продолжается.
Несколько человек уже подали иски к местной электросетевой компании — они считают, что пожар Кэмп начался
Как правило, в Калифорнии сезон лесных пожаров продолжался с лета до начала осени, но эксперты указывают, что теперь такой риск имеет место круглый год.
Причина в низкой влажности, теплых ветрах и высохшей
В огне погибло по меньшей мере 42 человека.
Национальная ассоциация пожарной безопасности порекомендовала владельцам домашних животных, находящимся в зоне возможного распространения огня, продумать план их эвакуации, однако некоторые просто не успели это сделать.
Жители пострадавших районов делятся в соцсетях фотографиями своих погибших питомцев.
Появились аккаунты, группы и хештеги, с помощью которых волонтеры пытаются помочь животным вернуться к своим хозяевам.
«Если это ваша собака, знайте, что она находится в приюте для животных на улице Пламмер», — такие сообщения можно увидеть в «Твиттере».
В Калифорнии горят тысячи гектаров, а в интернете появляются видео с эвакуацией животных из опасных районов.
В прошлую пятницу некоторые жители Малибу были вынуждены отвести крупных животных на местный пляж ради их безопасности.
Власти города разрешили эвакуировать туда крупных животных, из-за чего популярное туристическое место стало выглядеть довольно сюрреалистично.
Фотограф газеты Los Angeles Times Уолли Скалидж сделал несколько впечатляющих фото на пляже.
Актриса Алисса Милано обратилась к своим подписчикам в «Твиттере» с просьбой помочь вывести своих лошадей в безопасное место.
«Если кто-нибудь может спасти от огня пять лошадей, пожалуйста, помогите мне», — написала Алисса Милано.
Она, как и сотни тысяч других жителей Калифорнии, была вынуждена эвакуироваться из своего дома.
Сезон лесных пожаров обычно начинается летом и продолжается до ранней осени, однако в этом году из-за низкой влажности, сухой погоды и порывистого ветра возгорания продолжают распространяться.
В городе Парадайс, к северу от Сакраменто, сгорели тысячи домов. Погибли не менее 29 человек, нет сведений о судьбе еще 200 жителей города.
Но, несмотря на разгул стихии, удалось спасти несколько домашних животных. Это вселяет надежду в сердца других хозяев домашних питомцев.
Но, несмотря на разгул стихии, удалось спасти несколько домашних животных. Это вселяет надежду в сердца других хозяев домашних питомцев.
Поиски осложняются тем, что зачастую животные, оказавшиеся в огненной ловушке, пытаются сбежать или спрятаться, особенно если они пострадали.
В округе Бьютт, где пожары были особенно сильны, спасатели и волонтеры обходят пострадавшие районы, чтобы покормить оставшихся там животных.
Зоопарк Лос-Анджелеса закрылся в пятницу. Специалисты временно эвакуировали животных.
В Калифорнии благотворительные организации призывают жителей брать домой животных из приюта, чтобы в нем освободилось место для пострадавших животных.
Тем временем в интернете начался сбор пожертвований для оплаты расходов ветеринаров.
Кое-где ветеринары собираются в команды, чтобы бесплатно лечить потерявшихся животных.