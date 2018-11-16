Наблюдательная комиссия, навещавшая Цеповяза в колонии, сложила полномочия

«Мы решили, что вся комиссия сложит с себя полномочия, не только председатель. На всю область у нас четыре человека. Это наш молчаливый протест. Травля, которая устроена в СМИ и еще поддержана Общественной палатой РФ, неприемлема. К вечеру пятницы мы сдадим свои мандаты», — сообщил агентству «Интерфакс» заместитель председателя региональной ОНК Андрей Зенков.

По его словам, Охотникова проработала три срока в ОНК, остальные члены комиссии — второй.

Глава ОНК Приамурья занималась выяснением условий содержания Цеповяза в местной колонии после публикации в СМИ фотографий, где он жарит шашлыки, ест крабов и красную икру.

Ранее Охотникова разместила в своем инстаграме фото Цеповяза, назвав его «известным предпринимателем, легитимным депутатом, меценатом, потомственным фермером».

«Непосредственно от его действий не пострадал ни один человек, жертв нет. Эти неопровержимые факты исходят из анализа обвинительного заключения, приговора и определения суда. Так вот, я в общем-то хотела пока донести информацию, что данный человек не убийца и массовая информация СМИ — гнусная ложь», — говорилось в публикации, которая сейчас недоступна, как и весь инстаграм Охотниковой.

Позже она пояснила, что эту информацию предоставил ее один из адвокатов Цеповяза. «Моей ошибкой было то, что я не дала ссылку, что это полученная на Цеповяза характеристика», — сказала она.