«Почта России» задержала банду, воровавшую мобильные телефоны из посылок

Источник: РИА Новости

«За несколько месяцев преступная группа, состоявшая из четырех работников сортировочного центра и двух сторонних лиц, совершила хищение около 350 международных отправлений, в том числе с мобильными телефонами, на сумму 1,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время злоумышленники задержаны, материалы дела переданы в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело. Проходят обыски по адресам проживания преступников, местам хранения и сбыта похищенных телефонов. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

«Служба безопасности “Почты России” продолжает реализацию комплексной программы по пресечению противоправных действий среди сотрудников. Установлен строгий контроль за всеми этапами пересылки почтовых отправлений. Наша основная задач — искоренить саму возможность совершения преступлений на почтовых объектах», — отметил заместитель гендиректора по корпоративной безопасности Леонид Грачков, слова которого приводятся в сообщении.