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12:30 (мск), источник: РИА Новости

«Почта России» задержала банду, воровавшую мобильные телефоны из посылок

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Служба безопасности «Почты России» совместно с ФСБ и МВД по республике Татарстан задержала с поличным банду, которая в одном из сортировочных центров воровала международные почтовые отправления, в том числе мобильные телефоны, сообщает пресс-служба компании.

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Источник: РИА Новости

«За несколько месяцев преступная группа, состоявшая из четырех работников сортировочного центра и двух сторонних лиц, совершила хищение около 350 международных отправлений, в том числе с мобильными телефонами, на сумму 1,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время злоумышленники задержаны, материалы дела переданы в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело. Проходят обыски по адресам проживания преступников, местам хранения и сбыта похищенных телефонов. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

«Служба безопасности “Почты России” продолжает реализацию комплексной программы по пресечению противоправных действий среди сотрудников. Установлен строгий контроль за всеми этапами пересылки почтовых отправлений. Наша основная задач — искоренить саму возможность совершения преступлений на почтовых объектах», — отметил заместитель гендиректора по корпоративной безопасности Леонид Грачков, слова которого приводятся в сообщении.

«Почта России» ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Она обслуживает около 20 миллионов подписчиков в России. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через «Почту», составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы). «Почта» имеет складские мощности, логистические центры и 42 тысячи почтовых отделений, а также свыше 16 тысяч единиц автотранспорта, более 800 собственных вагонов. По итогам 2017 года выручка «Почты России» от операционной деятельности выросла на 8,1% и составила 178,1 миллиарда рублей.

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