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12:29 (мск), источник: Интерфакс

На японском модуле МКС вновь появилась протечка

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU — На японском модуле американского сегмента Международной космической станции (МКС) опять сочится вода, сообщил «Интерфаксу» источник в ракетно-космической отрасли.

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13
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«Новую утечку удалось обнаружить во время манипуляции по удалению воздуха из возвратной магистрали нового перчаточного бокса, доставленного на МКС и смонтированного на модуле Kibo в сентябре», — сказал источник.

В общей сложности единовременно вытекло порядка 93 мл воды.

О неоднократных утечках на японском модуле МКС сообщалось летом. Сначала из-за проблем с системой терморегулирования в обитаемый отсек из системы проникала вода в объеме порядка 20 мл в сутки. Астронавты вынуждены были бороться с «испариной», которой стенки модуля покрывались чуть ли не ежедневно, используя бумажные салфетки и полотенца.

Позднее астронавты предположили, что причина может крыться в неисправной научной стойке. Было решено ее изолировать. В дальнейшем был обнаружен и заменен протекающий клапан стойки, и тогда на некоторое время утечка прекратилась.

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Затем спустя неделю после устранения неисправности проблема вновь вернулась. На стенках модуля вновь проступали капли, а датчики фиксировали медленную утечку.

Ранее технические проблемы возникали и в американском сегменте МКС, в частности, вышла из строя одна из систем удаления углекислого газа, фиксировались неоднократные утечки аммиака, ломалась система переработки мочи.

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