На Алтае уволили двух полицейских после избиения мужчины на костылях

Четырнадцатого ноября в одной из соцсетей была размещена видеозапись, на которой сотрудники полиции избивают мужчину на костылях. Выложивший данное видео автор подписал, что происшествие случилось в городе Горняке Алтайского края.

После публикации видео начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян инициировал проведение служебной проверки.

«По результатам служебной проверки принято решение об увольнении двух полицейских ОМВД России по Локтевскому району ГУ МВД России по Алтайскому краю в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел», — говорится в сообщении.