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12:56 (мск), источник: РИА Новости

На Алтае уволили двух полицейских после избиения мужчины на костылях

БАРНАУЛ, 16 ноя — РИА Новости. Двое полицейских в Алтайском крае уволены из органов внутренних дел после избиения мужчины на костылях, сообщает в пятницу ГУ МВД по региону.

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Четырнадцатого ноября в одной из соцсетей была размещена видеозапись, на которой сотрудники полиции избивают мужчину на костылях. Выложивший данное видео автор подписал, что происшествие случилось в городе Горняке Алтайского края.

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После публикации видео начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян инициировал проведение служебной проверки.

«По результатам служебной проверки принято решение об увольнении двух полицейских ОМВД России по Локтевскому району ГУ МВД России по Алтайскому краю в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в истории был ещё и третий сотрудник, который присутствовал во время инцидента, ему вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии.

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