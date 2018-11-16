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14:33 (мск), источник: Интерфакс

Турецкие следователи опровергли версию саудовских коллег об убийстве Хашкаджи

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU — Турция располагает материалами по делу об убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, которые противоречат выводам прокуратуры Саудовской Аравии, сообщает в пятницу турецкая газета Hürriyet.

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Накануне прокуратура Саудовской Аравии выдвинула обвинения против 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству Хашкаджи в Стамбуле. В частности, пятерых обвиняемых прокуратура просит суд приговорить к смертной казни. Согласно выводам саудовских следователей, подозреваемые убили журналиста после того, как их попытка убедить его вернуться в Саудовскую Аравию провалилась.

В свою очередь издание Hürriyet отмечает, что турецкие специалисты к другим выводам. «О том, что Хашкаджи отчаянно пытался выжить, можно услышать на семиминутной аудиозаписи. На ней нет никаких намеков на то, что кто-то его пытался убеждать», — пишет издание.

Газета уточняет, что турецкие официальные лица не подтвердили выводы саудовской прокуратуры о том, что Хашкаджи умер от того, что ему ввели смертельную дозу наркотиков. «Они (турецкие следователи — ИФ) говорят, что он был задушен веревкой или чем-то вроде полиэтиленового пакета», — говорится в статье.

Более того, на то, что убийство Хашкаджи было спланировано, по мнению издания, указывают ряд косвенных фактов. В частности, в группе оперативников, убивших Хашкаджи, оказался специалист по судебной медицине, занимающийся экспертизой тел.
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Наряду с этим, пишет Hürriyet, о преднамеренном характере убийства говорит другая пятнадцатиминутная аудиозапись, «на которой группа саудовцев обсуждает, как будет убивать Хашкаджи». «Они проговаривают свой план, которой ранее разрабатывался, и напоминают друг другу задачи каждого», — подчеркивает издание.

Кроме того, отмечает газета, человек, очень похожий на Хашкаджи, «ходил по Стамбулу перед видеокамерами наружного наблюдения для того, чтобы ввести в заблуждение турецкую полицию».

В конце прошлой недели президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкие власти передали аудиозаписи с моментом убийства Хашкаджи США, Франции, ФРГ, Великобритании и Саудовской Аравии.

Журналист исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

Следите за развитием темы«Тайна убийства саудовского журналиста»
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