ОЗК сообщила о беспрецедентной краже зерна из госфонда
Объединенная зерновая компания (ОЗК) выявила «факт беспрецедентного хищения зерна» из федерального интервенционного фонда.
Объединенная зерновая компания (ОЗК) выявила «факт беспрецедентного хищения зерна» из федерального интервенционного фонда.
С Орловской хлебной базы № 36, входящей в ОЗК, было похищено 19 035 тонн зерна стоимостью 202,3 млн руб., говорится в сообщении компании.
В последнее время сотрудники ОЗК во взаимодействии с ФСБ, МВД, Генпрокуратурой и представителями Россельхозбанка усилили контроль и стали чаще проводить плановые и внеплановые проверки, нацеленные «на обеспечение продовольственной безопасности» России, сообщила компания. В ходе одной из таких проверок, 15 ноября и было выявлено хищение зерна «в беспрецедентном объеме», уточнила ОЗК.
По факту хищения следователи орловского управления МВД возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК (кража, совершенная в особо крупном размере). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — десять лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.
ОЗК — государственный зерновой оператор и агент по проведению государственных закупочных и товарных интервенций, говорится на ее сайте. Компания управляет всеми производственными циклами движения зерна: от хранения до реализации продуктов переработки. Крупнейший актив ОЗК — зерновой терминал Новороссийского комбината хлебопродуктов мощностью перевалки 6,1 млн т в год.
Контрольный пакет акций ОЗК принадлежит государству, оставшиеся 50% минус одна акция находятся в собственности ООО «Инвестор» Зиявудина Магомедова, который с марта находится под арестом по обвинению в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. В конце октября гендиректор ОЗК Михаил Кийко заявил, что до конца года пакет Магомедова перейдет ВТБ.
По предварительным данным, за девять месяцев текущего года выручка ОЗК по РСБУ составила 30,2 млрд руб. По итогам прошлого года компания получила чистую прибыль в размере 2,1 млрд руб., на этот год ОЗК прогнозирует чистую прибыль 4,7 млрд руб.