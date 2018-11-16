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21:16 (мск), источник: Ведомости

ОЗК сообщила о беспрецедентной краже зерна из госфонда

Объединенная зерновая компания (ОЗК) выявила «факт беспрецедентного хищения зерна» из федерального интервенционного фонда.

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Источник: РИА "Новости"

С Орловской хлебной базы № 36, входящей в ОЗК, было похищено 19 035 тонн зерна стоимостью 202,3 млн руб., говорится в сообщении компании.

В последнее время сотрудники ОЗК во взаимодействии с ФСБ, МВД, Генпрокуратурой и представителями Россельхозбанка усилили контроль и стали чаще проводить плановые и внеплановые проверки, нацеленные «на обеспечение продовольственной безопасности» России, сообщила компания. В ходе одной из таких проверок, 15 ноября и было выявлено хищение зерна «в беспрецедентном объеме», уточнила ОЗК.

По факту хищения следователи орловского управления МВД возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК (кража, совершенная в особо крупном размере). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — десять лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

ОЗК — государственный зерновой оператор и агент по проведению государственных закупочных и товарных интервенций, говорится на ее сайте. Компания управляет всеми производственными циклами движения зерна: от хранения до реализации продуктов переработки. Крупнейший актив ОЗК — зерновой терминал Новороссийского комбината хлебопродуктов мощностью перевалки 6,1 млн т в год.

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Контрольный пакет акций ОЗК принадлежит государству, оставшиеся 50% минус одна акция находятся в собственности ООО «Инвестор» Зиявудина Магомедова, который с марта находится под арестом по обвинению в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. В конце октября гендиректор ОЗК Михаил Кийко заявил, что до конца года пакет Магомедова перейдет ВТБ. Пресс-служба банка позже сообщила, что «заявления руководства ОЗК не соответствуют действительности». Пресс-служба группы «Сумма» (принадлежит Магомедову) в свою очередь заявила, что доля в 50% минус 1 акция ОЗК «по-прежнему находится в собственности Зиявудина Магомедова». «Переговоры о возможной сделке находятся в ведении совета директоров и в настоящее время не ведутся», — сообщила «Сумма».

По предварительным данным, за девять месяцев текущего года выручка ОЗК по РСБУ составила 30,2 млрд руб. По итогам прошлого года компания получила чистую прибыль в размере 2,1 млрд руб., на этот год ОЗК прогнозирует чистую прибыль 4,7 млрд руб.

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