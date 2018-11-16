Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе все прояснили
Сахару хотят затопить. Зачем?
Три болезни, которые выдают за «вегетососудистую дистонию»
Поклонники «Мажора» возмущены неожиданной развязкой сериала
6 предметов декора, которые нужно иметь в двойном экземпляре
Путин встретился в Москве с кубинским лидером Москве прошла встреча Путина с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом
США совершили роковую ошибку при оценке "Адмирала Кузнецова"
Один жест Путина сорвал бенефис Макрона - эксперт
Поклонники «Мажора» возмущены неожиданной развязкой сериала
16-летняя дочь самого красивого актера вручит «Золотые глобусы»
“Можно я буду голой?”: Эмма Стоун настояла на откровенной сцене
Мария Горбань снялась совершенно без одежды - фото
Путин зашел в простую аптеку: чем оказалась недовольна заведующая
Семья Раймонда Паулса эмигрировала из Латвии
Петросян одержал победу над Степаненко: адвокат Жорин о разводе
Голикова решила вести борьбу с упитанными людьми
Утверждены дополнительные повышения тарифов ЖКХ в 2019 году
В правительстве испугались снижения цен на жилье
Фоторепортажи
8Самые смешные фотографии дикой природы
15Шпион, выйди вон!
21:22 (мск), источник: Ведомости

Экс-депутата и бизнесмена Леонида Маевского арестовали по делу о вымогательстве

Тверской суд Москвы отправил под арест бывшего депутата Госдумы и предпринимателя Леонида Маевского, обвиненного в вымогательстве $37,5 млн, сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Наверх

Обвинение Маевскому предъявлено по п. «б» ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

По версии следствия, бывший депутат по предварительному сговору с неустановленными лицами с 31 октября по 8 ноября 2018 г. в Москве требовал от потерпевших не менее $37,5 млн, угрожая в случае отказа распространить порочащие сведения. Дело было возбуждено 14 ноября, на следующий день он был задержан и обвинен в преступлении, зачитал судья материалы дела.

Читайте также
Чемоданы денег: как можно прожить на взятки в России

Заседание проходило в закрытом режиме. Защита попросила закрыть процесс. Маевский на заседании заявил, что «тут могут быть затронуты интересы безопасности государства».

Адвокаты обвиняемого от комментариев отказались. О том, признал ли Маевский вину, не уточняется.

Леонид Маевский был депутатом Госдумы третьего созыва (заседала с 2000 по 2003 г.) от фракции КПРФ. В июле 2003 г. его структура (на тот момент председателя думского подкомитета по связи и информатизации) Palmer Trading приобрела у Леонида Рожецкина компанию LV Finance, основным активом которой были акции «Мегафона». Маевский говорил, что оплатил покупку кредитом, взятым под залог векселей Palmer Trading. Позже акции были несколько раз перепроданы нескольким офшорным компаниям и в конце концов оказались у «Альфа-групп».

Также Маевский — владелец компании «Сигма капитал», которая выкупила у ВЭБа право требования по кредиту, обеспечением которого являлся крупный пакет акций СМАРТС. Пакет в 32% акций СМАРТС был предметом затяжных судебных разбирательств между «Сигмой» и основным владельцем сотового оператора Геннадием Кирюшиным.

В 2012 г. Маевский получил контроль над крупнейшим производителем керамической плитки в России — холдингом «Юнитайл». В 2016 г. он выкупил долг производителя минеральной воды «Архыз».

 Почему налог на имущество многих граждан снова вырос
ЦБ выбрал кандидатов на должность омбудсмена по ОСАГО
Биржевые цены резко выросли из-за отсутствия топлива «Роснефти»
ОЗК сообщила о беспрецедентной краже зерна из госфонда
Российская фигуристка побила мировой рекорд в короткой программе
США перевезут военных из Африки из-за России
Эксперты: дешевые товары оказались россиянам не по карману
Правительство купит бронетехнику у Дерипаски на 2 млрд рублей
Радующаяся первому снегу панда умилила соцсети (фото, видео)
Спорт
Забыть и двигаться дальше: сборная России готовится к Швеции В команде Черчесова вновь не обошлось без не самых позитивных новостей
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Toyota представила новый седан Corolla (фото) Двенадцатое поколение «четырехдверки» переехало на модульную платформу TNGA, на которой построены последние версии моделей Prius и Camry, а также C-HR
Кино
Бузова показала свою квартиру в шоу Малахова Певица пригласила телеведущего и съемочную группу к себе домой и похвасталась подарком от Киркорова
Недвижимость
Как взять ипотеку, не платить и сохранить квартиру
Москва может лишиться знаменитого кинотеатра
Кто сможет с января не платить часть взносов на капремонт дома?
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Дети
40-летнюю Любовь Толкалину поздравляют с беременностью Актриса заинтриговала поклонников новым снимком
Леди
Какие туфли носят жены президентов (фото и бренды) Высокие каблуки Мелании Трамп, Брижит Макрон и других жен президентов – всегда ли такая обувь уместна.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь