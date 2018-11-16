Экс-депутата и бизнесмена Леонида Маевского арестовали по делу о вымогательстве

Обвинение Маевскому предъявлено по п. «б» ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

По версии следствия, бывший депутат по предварительному сговору с неустановленными лицами с 31 октября по 8 ноября 2018 г. в Москве требовал от потерпевших не менее $37,5 млн, угрожая в случае отказа распространить порочащие сведения. Дело было возбуждено 14 ноября, на следующий день он был задержан и обвинен в преступлении, зачитал судья материалы дела.

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Заседание проходило в закрытом режиме. Защита попросила закрыть процесс. Маевский на заседании заявил, что «тут могут быть затронуты интересы безопасности государства».

Адвокаты обвиняемого от комментариев отказались. О том, признал ли Маевский вину, не уточняется.

Леонид Маевский был депутатом Госдумы третьего созыва (заседала с 2000 по 2003 г.) от фракции КПРФ. В июле 2003 г. его структура (на тот момент председателя думского подкомитета по связи и информатизации) Palmer Trading приобрела у Леонида Рожецкина компанию LV Finance, основным активом которой были акции «Мегафона». Маевский говорил, что оплатил покупку кредитом, взятым под залог векселей Palmer Trading. Позже акции были несколько раз перепроданы нескольким офшорным компаниям и в конце концов оказались у «Альфа-групп».

Также Маевский — владелец компании «Сигма капитал», которая выкупила у ВЭБа право требования по кредиту, обеспечением которого являлся крупный пакет акций СМАРТС. Пакет в 32% акций СМАРТС был предметом затяжных судебных разбирательств между «Сигмой» и основным владельцем сотового оператора Геннадием Кирюшиным.