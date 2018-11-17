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07:21 (мск), источник: РИА Новости

Американке по ошибке удалили обе почки

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Жительнице американского штата Колорадо по ошибке удалили обе почки, сообщил телеканал Fox 31.

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Источник: РИА Новости

Отмечается, что в марте этого года врачи диагностировали у 73-летней Линды Вулли подозрение на рак почки, после чего в мае ей удалили оба органа. Однако выяснилось, что проведенная в марте биопсия была доброкачественной, таким образом, ни в одной из почек не нашли рак.

Кроме того, биопсия после операции свидетельствовала об отсутствии опухоли в органах.

Теперь Вулли требуется пересадка хотя бы одной почки, а среднее время ожидание транспланта в США составляет семь лет.

«У меня ощущение, что они должны мне почку, это уж точно. Страшно, потому что у тебя нет выбора, когда ты попадаешь в больницу. Ты веришь, что о тебе позаботятся», — посетовала она.

Ранее жительница Флориды подала в суд на врача, который удалил ей здоровую почку, приняв ее за раковую опухоль.

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