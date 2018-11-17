В Аргентине сообщили об обнаружении пропавшей год назад подлодки Сан-Хуан
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ВМФ Аргентины сообщили об обнаружении пропавшей в ноябре 2017 года подлодки «Сан-Хуан».
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ВМФ Аргентины сообщили об обнаружении пропавшей в ноябре 2017 года подлодки «Сан-Хуан».
«Минобороны и ВМС Аргентины сообщают, что после обследования пункта номер 24, обнаруженного компанией Ocean Infinity с помощью дистанционно управляемого аппарата на глубине 800 метров, было установлено местонахождение подводной лодки «Сан-Хуан», — говорится в сообщении ВМС в Twitter.
Накануне сообщалось, что в районе, где год назад исчезла подлодка, американская компания Ocean Infinity, которая специализируется на различных технологиях проведения подводных работ, обнаружила крупноразмерный предмет, длиной порядка 60 метров. К месту находки направили судно Seabed Constructor, чтобы обследовать его с помощью управляемого подводного аппарата.
Гибель подлодки
«Сан-Хуан» перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из
Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки «Сан-Хуан» прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.