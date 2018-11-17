В Аргентине сообщили об обнаружении пропавшей год назад подлодки Сан-Хуан

Источник: AP 2018

«Минобороны и ВМС Аргентины сообщают, что после обследования пункта номер 24, обнаруженного компанией Ocean Infinity с помощью дистанционно управляемого аппарата на глубине 800 метров, было установлено местонахождение подводной лодки «Сан-Хуан», — говорится в сообщении ВМС в Twitter.

Накануне сообщалось, что в районе, где год назад исчезла подлодка, американская компания Ocean Infinity, которая специализируется на различных технологиях проведения подводных работ, обнаружила крупноразмерный предмет, длиной порядка 60 метров. К месту находки направили судно Seabed Constructor, чтобы обследовать его с помощью управляемого подводного аппарата.

Гибель подлодки

«Сан-Хуан» перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением «Сан-Хуана».