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08:15 (мск), источник: РИА Новости

В Аргентине сообщили об обнаружении пропавшей год назад подлодки Сан-Хуан

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ВМФ Аргентины сообщили об обнаружении пропавшей в ноябре 2017 года подлодки «Сан-Хуан».

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Источник: AP 2018

«Минобороны и ВМС Аргентины сообщают, что после обследования пункта номер 24, обнаруженного компанией Ocean Infinity с помощью дистанционно управляемого аппарата на глубине 800 метров, было установлено местонахождение подводной лодки «Сан-Хуан», — говорится в сообщении ВМС в Twitter.

Накануне сообщалось, что в районе, где год назад исчезла подлодка, американская компания Ocean Infinity, которая специализируется на различных технологиях проведения подводных работ, обнаружила крупноразмерный предмет, длиной порядка 60 метров. К месту находки направили судно Seabed Constructor, чтобы обследовать его с помощью управляемого подводного аппарата.

Гибель подлодки

«Сан-Хуан» перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением «Сан-Хуана».

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки «Сан-Хуан» прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.

В Аргентине продолжаются поиски субмарины «Сан-Хуан»
Во время загрузки произошла ошибка.
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