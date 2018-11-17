Умер лишившийся квартиры из-за мошенников 93-летний ветеран

По информации портала «Вести.Ru», в 2017 году к старику пришли мошенники и заявили о долгах его внука перед микрофинансовой организацией в 1,5 миллиона рублей. Злоумышленники заявили Доронину, что если он не даст им денег, то его внука «посадят», а с правнуком-школьником «может что-то случиться».