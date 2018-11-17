Во Франции проходят протесты против роста цен на бензин

По информации AP, в ходе протестов пострадали 47 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще один человек погиб в результате наезда автомобиля: по предварительным данным, находившаяся за рулем женщина хотела объехать заграждения, установленные митингующими на дороге. Участники протеста попытались остановить машину и начали бить по капоту, от чего водитель запаниковала и случайно наехала на одного из протестующих.

По состоянию на 12:00 по местному времени (14:00 мск) полиция арестовала 24 участника протестов, еще 17 были задержаны для допроса. Как пояснили в правоохранительных органах, митингующих арестовывали за отказ подчиниться полиции, за угрозы, попытки устроить мятеж или установить на трассах блокпосты.

Правительство Франции в 2019 году планирует повысить налог на дизельное топливо на 6,5%, на бензин — на 2,9%, сообщает издание The Local. На соответствующие меры французские власти пошли для борьбы с загрязнением воздуха.