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16:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Во Франции проходят протесты против роста цен на бензин

Во Франции сегодня, 17 ноября, начались массовые протесты, в которых участвуют более 124 тыс. человек, сообщает радиостанция France Info. Протестующие недовольны повышением цен на бензин и запланировали свыше 2 тыс. акций по всей стране. Участники митингов, большинство из которых — автомобилисты, выходят на дороги в светоотражающих жилетах.

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По информации AP, в ходе протестов пострадали 47 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще один человек погиб в результате наезда автомобиля: по предварительным данным, находившаяся за рулем женщина хотела объехать заграждения, установленные митингующими на дороге. Участники протеста попытались остановить машину и начали бить по капоту, от чего водитель запаниковала и случайно наехала на одного из протестующих.

По состоянию на 12:00 по местному времени (14:00 мск) полиция арестовала 24 участника протестов, еще 17 были задержаны для допроса. Как пояснили в правоохранительных органах, митингующих арестовывали за отказ подчиниться полиции, за угрозы, попытки устроить мятеж или установить на трассах блокпосты.

Правительство Франции в 2019 году планирует повысить налог на дизельное топливо на 6,5%, на бензин — на 2,9%, сообщает издание The Local. На соответствующие меры французские власти пошли для борьбы с загрязнением воздуха.

«По-моему, лучше облагать налогами топливо, а не трудящихся. Те же люди, которые недовольны ростом цен на бензин, борются с загрязнением воздуха, потому что их дети страдают от болезней», — сказал президент Франции Эмманюэль Макрон. Глава французского Минэкономики Брюно Ле Мэр говорил, что власти не намерены отменять повышение налогов, несмотря на протесты граждан.

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