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18:05 (мск), источник: РИА Новости

У КПП в Грозном женщина совершила самоподрыв

ГРОЗНЫЙ, 17 ноя — РИА Новости. Неизвестная женщина совершила самоподрыв у КПП в Старопромысловском районе Грозного, сообщил журналистам врио министра внутренних дел по Чеченской республике генерал полиции Апти Алаудинов.

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По его словам, около 16 часов девушка приблизилась к федеральному посту полиции номер 21. Заметив ее неадекватное поведение, несущие на посту службу правоохранители попросили остановиться и предъявить документы.

Алаудинов подчеркнул, что женщина не выполнила требование полицейских и устремилась к посту. В этот момент правоохранители заметили на ней самодельное взрывное устройство и произвели предупредительный выстрел, а женщина осуществила самоподрыв.

Генерал отметил, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет, поскольку удалось не подпустить преступницу к сотрудникам полиции.

В настоящее время принимаются меры по установлению личности подорвавшейся и поиску возможных сообщников. Происшествие не повлияло на ситуацию в городе. Транспорт, торговые организации работают в обычном режиме, заключил Алаудинов.

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