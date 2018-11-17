У КПП в Грозном женщина совершила самоподрыв

По его словам, около 16 часов девушка приблизилась к федеральному посту полиции номер 21. Заметив ее неадекватное поведение, несущие на посту службу правоохранители попросили остановиться и предъявить документы.

Алаудинов подчеркнул, что женщина не выполнила требование полицейских и устремилась к посту. В этот момент правоохранители заметили на ней самодельное взрывное устройство и произвели предупредительный выстрел, а женщина осуществила самоподрыв.

Генерал отметил, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет, поскольку удалось не подпустить преступницу к сотрудникам полиции.