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21:04 (мск), источник: Аргументы и факты

Этот парень с гитарой. Чем запомнился Евгений Осин

В возрасте 54 лет скончался советский российский певец, исполнитель популярных песен Евгений Осин.

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Евгений Осин ворвался в московскую рок-тусовку в середине 80-х. Ему еще не было и двадцати, зато был опыт — он играл на барабанах в школьном ансамбле, учился в музыкальной школе и даже получил диплом, который позволял ему работать в районных домах культуры. В книге Александра Алексеева «Кто есть кто в российской рок-музыке» приводятся воспоминания, что Осин запомнился тем, что «вечно колобродил». Он врывался на концерты Московской рок-лаборатории, шел на сцену — и подключался к игре, причем ему было абсолютно все равно, кто выступал, группы «Центр» или группа «Ночной проспект». Правда, сам он тяготел к альтернативному року и чистому рок-н-роллу, но благодаря непоседливому характеру засветился буквально во всех жанрах.

Создавал группу за группой, играл в тех, что уже работали в рок-лаборатории. Самым известным детищем Осина стала группа «Авалон», но большинство этих команд сейчас и вспоминают только потому, что в них играл (обычно на гитаре) и пел Евгений Осин.

В какой-то момент он оказался у Евгения Хавтана в знаменитом «Браво»: из группы ушла Жанна Агузарова и потребовался новый солист. Сотрудничество Осина (который в удачный момент «бродил неподалеку») и Хавтана продолжалось около года — он ездил с группой на гастроли, снялся в клипе и даже поучаствовал в записи альбома «Скажем мы друг другу: «Браво!». Альбом так и не вышел — возможно, случись по-другому, и судьба Осина была бы иной. Впрочем, в «Энциклопедии» указывается, что новый солист просто не сошелся характерами с Хавтаном — он был чрезвычайно деятельным и постоянно что-то предлагал, а не просто выполнял ценные указания. Как бы то ни было, этот роман так и не сложился, завершившись скандальным разводом. В «Браво», как известно, пришел Валерий Сюткин, а Осин пустился в свободное плавание. Четыре композиции с его вокалом, кстати, позже были включены в сборник «Песни разных лет», который «Браво» выпустила в 1995 году.

К началу 90-х Евгений Осин уже имел небольшую дискографию — даже записанный с «Браво» альбом ходил по стране в виде кассет. Еще у него было сотрудничество с группой «Дед Мороз» (пластинка «Человек со звезды»), да и со своим «Авалоном» он выпустил в 1991-м «Светлый путь огня». Но по-настоящему прогремела его первая сольная пластинка.

В «Энциклопедии…» указывается, что именно Осин задал моду на дворовую романтическую песню 60−70-х годов, вернул брюки-клеш и куртки с бахромой. Предпосылки этого были и в 80-е (Владимир Маркин со своим трио «Трудное детство»), но именно Осин действительно стал законодателем моды на этот жанр. В 1992-м он выпустил альбом «70-я широта» — с песней «Плачет девушка в автомате», которая моментально сделала его известным всей стране. И пусть эта песня была создана задолго до этого успеха — музыку Оскар Фельцман, стихи — Андрей Вознесенский, а первой исполнительницей была знаменитая певица Нина Дорда. Для всех слушателей 90-х «Девушка» принадлежала Осину. Как и другие перепетые им старые хиты вроде «Восьмое марта» («Как тебя любил я, знают все ребята»).

Эстетика 70-х с невероятными клешами, яркими сценическими костюмами, запоминающийся тембр голоса и песни, которые очень легко играть у подъезда на гитаре — все это и стало залогом успеха Осина. Он, конечно, не почивал на лаврах, а трудолюбиво его закреплял — уже в 1994-м вышел концертный «Евгений Осин в «России», потом последовала «Работа над ошибками», на которой он представил и собственные песни. В дальнейшем Осин выпускал пластинки регулярно — но отойти от того жанра, который сделал его знаменитым, так и не смог. Впрочем, возможно, он и не пытался: даже на альбоме «Разлука», который вышел совсем недавно, в 2016-м, есть песни, которые очень похожи на «Девушку», которая плачет в автомате.

В последние годы Евгений Осин часто становился героем скандальных новостей. Стало известно о его борьбе с алкогольной зависимостью, летом 2017-м появились сообщения, что у певца отказали ноги и нет денег на лечение — это, конечно, оказалось «уткой», но проблемы с алкоголем действительно были.

О смерти Осина стало известно в субботу, 17 ноября. Как сообщает канал РЕН ТВ, он был обнаружен мертвым в своей квартире; его нашла сестра Альбина, которая приехала, поскольку он долго не выходил на связь. Позже смерть музыканта подтвердил его директор Александр Сидоренко. Причиной смерти могла стать остановка сердца. О дате и месте похорон Евгений Осина будет объявлено позже.

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