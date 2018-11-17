Остался только сон: что сгубило Евгения Осина
Москва прощается со своим певцом.
Москва прощается со своим певцом.
В конце 1980-х он обещал стать большой звездой — именно его голос слышали москвичи каждый вечер, переключаясь на городской телеканал (в те времена считавшийся — да и бывший — куда более современным и прогрессивным, чем центральные, все еще сохранявшие патину советского стиля подачи). Песней «Браво», вокалистом которой тогда работал Женя Осин открывалась трансляция, и слова «хей, город, хей — бриллиантов не жалей» были знакомы, кажется, каждому, от мала до велика. Потом последовал еще один, уже сольный суперхит — та самая «Девочка в автомате», пришедшая из дворового фольклора (и из большой поэзии — оригинал текста написал
«Известия» вспоминают о музыканте, который мог бы занять место на самой вершине эстрадного Олимпа — но сорвался.
Жертва обстоятельств
Причину его смерти в ближайшие дни будут мусолить на разнообразных телешоу и в переместившиеся в интернет бульварной прессе; мы воздержимся от лишних подробностей.
Да, последние годы жизни у Осина были проблемы с алкоголем — временами страшные. Он пытался лечиться, но без особого успеха. Впрочем, «тусовка» в основном ограничивалась словами лицемерного сочувствия.
Возможно, еще оставалась надежда на спасение — но без лишних
Но дело и в том, что Осин был намного больше своего имиджа веселого парня с гитарой, навеки застрявшего в 1970-х певца слез и губной помады — и как музыкант, и как творческая личность. В ближайшие дни все будут вспоминать его главный хит, но не только тремя аккордами «Девочки» ограничивался диапазон его интересов на сцене.
В «Браво» его пригласили с места вокалисты группы «Дед Мороз», работавшей в Центре Стаса Намина — несмотря на комичное название, коллектив играл довольно затейливую и серьезную (с профессиональной точки зрения) музыку. В «Браво», впрочем, Осин долго не продержался — как ходили слухи, все по тем же причинам, которые сгубили впоследствии его карьеру. Удивительно, но певец, казавшийся на сцене почти комичным мачо, с 19 лет был убежденным вегетарианцем — задолго до того, как отказ от животной пищи стал общим местом в богемной среде.
В промежутке между своей краткой сольной славой певец организовал группу «Авалон», исполнявшую сложную смесь из всех музыкальных стилей, от
Взлет и падение
Осин явно попытался адаптироваться к обстоятельствам — сыграв и на волне ностальгии по любимым им 1970-ым — и последнее десятилетие ХХ века в
«Мне неприятно петь перед так называемыми хозяевами жизни. Все мои композиции можно сравнить с домашними песнями под гитару. Эти вещи, которые трогают, потому что написаны от души. Сейчас же очень много продажных авторов, пишущих на заказ. Все их сочинения ни о чём, просто рифмованные фразы. Мои песни, может, и не очень грамотны, но зато они настоящие», — говорил он в одном из ставших тогда редкими интервью.
Новые его записи не продавались, концерты переместились в клубы, но его продолжали любить — не будет преувеличением сказать, что публику сменил весь народ. «Девочку» продолжали петь под гитару подростки, годившиеся старевшему певцу в сыновья, а «Портрет работы Пабло Пикассо»,
Владислав Крылов