Названы дата и место похорон Евгения Осина
Похороны российского певца Евгения Осина, предварительно, пройдут 20 ноября на Троекуровском кладбище Москвы. Такую информацию телеканалу РЕН ТВ предоставил продюсер Андрей Разин.
Похороны российского певца Евгения Осина, предварительно, пройдут 20 ноября на Троекуровском кладбище Москвы. Такую информацию телеканалу РЕН ТВ предоставил продюсер Андрей Разин.
О смерти Осина стало известно в субботу, 17 ноября. Музыкант скончался в возрасте 54 лет в своей московской квартире от остановки сердца. По некоторым данным, в течение недели он пил спиртное.
Тело артиста нашла его сестра Альбина. Перед этим Осин сутки не выходил на связь.
По мнению ведущей Даны Борисовой, которая в последнее время помогала артисту бороться с алкоголизмом, Осин стал жертвой своей гордыни.
Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Он является автором знаменитых шлягеров 1990-х — «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и других.
В 2000-е годы Осин много снимался на телевидении в музыкальных проектах, работал с молодыми исполнителями, но былой славы ему уже достичь не удается. У певца начались проблемы с алкоголем. Также врачи ставили ему диагноз гепатит. Весной 2018 года он повредил в ДТП ногу и руку.