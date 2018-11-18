Трампу доложили, что число жертв пожаров в Калифорнии может достичь сотен человек

«Мне говорят, что могли погибнуть не менее 600 человек, это стало известно до того, как мы с вами встретились», — отметил Трамп, отвечая на вопросы ведущего телеканала Криса Уоллеса. По словам президента, тела многих жертв «обгорели до неузнаваемости».
Интервью Трампа было записано до его поездки в субботу в Калифорнию.
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