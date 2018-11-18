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05:11 (мск), источник: ТАСС

Трампу доложили, что число жертв пожаров в Калифорнии может достичь сотен человек

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Президенту США Дональду Трампу доложили, что число жертв природных пожаров в штате Калифорния может достичь 600 человек. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу Fox News.

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«Мне говорят, что могли погибнуть не менее 600 человек, это стало известно до того, как мы с вами встретились», — отметил Трамп, отвечая на вопросы ведущего телеканала Криса Уоллеса. По словам президента, тела многих жертв «обгорели до неузнаваемости».

Интервью Трампа было записано до его поездки в субботу в Калифорнию.

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