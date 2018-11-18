Трампу доложили, что число жертв пожаров в Калифорнии может достичь сотен человек

«Мне говорят, что могли погибнуть не менее 600 человек, это стало известно до того, как мы с вами встретились», — отметил Трамп, отвечая на вопросы ведущего телеканала Криса Уоллеса. По словам президента, тела многих жертв «обгорели до неузнаваемости».