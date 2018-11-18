Бездомная облила кислотой шесть посетителей кафе во Франции

По его данным, инцидент произошел в субботу около 18.00 (20.00 мск). Женщина подошла к кафе с бутылкой соляной кислоты и кинула ее в расположившихся на веранде посетителей.

Шесть человек получили легкие травмы и были госпитализированы в качестве меры предосторожности.