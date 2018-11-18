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02:23 (мск), источник: РИА Новости

Бездомная облила кислотой шесть посетителей кафе во Франции

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Бездомная женщина облила соляной кислотой посетителей кафе во французском Марселе, шесть человек пострадали, сообщает телеканал France 3.

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По его данным, инцидент произошел в субботу около 18.00 (20.00 мск). Женщина подошла к кафе с бутылкой соляной кислоты и кинула ее в расположившихся на веранде посетителей.

Шесть человек получили легкие травмы и были госпитализированы в качестве меры предосторожности.

Женщина была задержана. Ее мотивы не установлены. Сообщается, что бездомную знали в этом районе, у нее были замечены проблемы с психикой.

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