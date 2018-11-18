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08:38 (мск), источник: РИА Новости

Число пропавших без вести при пожаре в Калифорнии возросло до 1276 человек

ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Количество пропавших без вести при смертоносном пожаре в северной Калифорнии возросло до 1276 человек, сообщил в воскресенье журналистам шериф округа Бьютт Кори Хони.

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Источник: РИА Новости

«Количество пропавших без вести на сегодня возросло до 1276, то есть увеличилось на 275 человек. С прошлой ночи были обнаружены останки еще пяти человек, таким образом общее число погибших теперь составляет 76», — сказал он.

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Посольство России в США выразило жителям Калифорнии соболезнования.

«Мы выражаем наши самые искренние соболезнования и сочувствие народу Калифорнии в связи с огромным ущербом и десятками человеческих жертв, вызванных разрушительными лесными пожарами», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Пожары в Калифорнии

Лесной пожар Camp начался восьмого ноября на севере Калифорнии. Он стал самым разрушительным в истории штата. Помимо этого, на юге Калифорнии бушуют еще два пожара: Woolsey и Hill.

Эвакуировали уже более 300 тысяч человек. Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим крупного стихийного бедствия.

До настоящего времени наиболее разрушительным в истории Калифорнии считался прошлогодний пожар Tubbs — тоже на севере штата, ближе к побережью. Он тогда охватил почти 15 тысяч гектаров и уничтожил более 5,5 тысячи построек.

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