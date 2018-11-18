Крупнейшую контрабанду груш из Евросоюза в Россию раскрыли по фото
Страны Евросоюза поставляли груши в Россию в обход антиевропейских санкций. Об этом сообщило издание De Volkskrant.
Страны Евросоюза поставляли груши в Россию в обход антиевропейских санкций. Об этом сообщило издание De Volkskrant.
Сотрудница газеты обратила внимание на фото ее знакомой из России в Facebook. На снимке были изображены груши сорта «Конференция», которые выращивают в Бельгии и Нидерландах. Журналистку заинтересовало, как в России оказались фрукты из Евросоюза, ввоз которых запрещен санкциями.
Оказалось, что груши попадают в Москву через Белоруссию и Литву. Производители покупают поддельные сертификаты на фрукты, в которых указано, что их выращивают за пределами Евросоюза. По документам фрукты импортируют из Конго, Замбии,
США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели санкции против России в 2014 году