Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Донбассе ликвидирован Гера
Сахару хотят затопить. Зачем?
«Он у вас слишком терпеливый»: почему парня травят в школе на Алтае
Выехавшего из РФ Астахова с семьей задержали в аэропорту Мюнхена
Кто сможет с января не платить часть взносов на капремонт дома?
Путин встретился в Москве с кубинским лидером Москве прошла встреча Путина с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом
Николаев умилил поклонников снимком своей дочки с Лизой Галкиной
Собчак призналась, что расплакалась, узнав о беременности
Поклонники «Мажора» возмущены неожиданной развязкой сериала
16-летняя дочь самого красивого актера вручит «Золотые глобусы»
Подробности смерти певца Осина - СМИ
Я устала: супруга пострадавшего от инсульта Янина
Развод идеальной звездной пары удивил всех: процесс длился год
Удивил фанатов: певец женился на простой девушке
На президента Украины завели дело из-за поддельных документов
Украина снова задержала корабли России - причина
Утверждены дополнительные повышения тарифов ЖКХ в 2019 году
В правительстве испугались снижения цен на жилье
Фоторепортажи
15Парад Дня мертвых в Мексике
10У здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв
06:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Крупнейшую контрабанду груш из Евросоюза в Россию раскрыли по фото

Страны Евросоюза поставляли груши в Россию в обход антиевропейских санкций. Об этом сообщило издание De Volkskrant.

Наверх

Сотрудница газеты обратила внимание на фото ее знакомой из России в Facebook. На снимке были изображены груши сорта «Конференция», которые выращивают в Бельгии и Нидерландах. Журналистку заинтересовало, как в России оказались фрукты из Евросоюза, ввоз которых запрещен санкциями.

Оказалось, что груши попадают в Москву через Белоруссию и Литву. Производители покупают поддельные сертификаты на фрукты, в которых указано, что их выращивают за пределами Евросоюза. По документам фрукты импортируют из Конго, Замбии, Сьерра-Леоне, Йемена и других стран. Всего в махинациях с документами участвуют около 26 африканских государств. По оценкам журналистов, с помощью липовых сертификатов бельгийские и голландские производители смогли продать России груш на 240 миллионов евро. В издании отмечают, что санкции не работают так, как задумано Москвой, и лишь способствуют росту нелегальной торговли.

США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели санкции против России в 2014 году из-за присоединения Крыма и вооруженного конфликта в Донбассе. В ответ Москва запретила импорт продовольствия из большинства государств, поддержавших ограничительные меры.

 Они захотели уйти из жизни из-за маленькой пенсии
Что станет с рублем под Новый Год
Во Франции назвали условия участия России в саммите G7
Остался только сон: что сгубило Евгения Осина
Московский таксист прождал восемь часов чтобы вернуть кошелек
Диетологи назвали простые способы избавиться от «пивного» живота
Джастин Бибер женился на модели Хейли Болдуин
Как выглядит «краб», который старше динозавров (фото)
Спорт
Загитова побеждает в Москве и выходит в Финал Гран-при О победе Алины Загитовой на этапе Гран-при в Москве и давлении на 16-летнюю российскую фигуристку
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Toyota представила новый седан Corolla (фото) Двенадцатое поколение «четырехдверки» переехало на модульную платформу TNGA, на которой построены последние версии моделей Prius и Camry, а также C-HR
Кино
Бузова показала свою квартиру в шоу Малахова Певица пригласила телеведущего и съемочную группу к себе домой и похвасталась подарком от Киркорова
Недвижимость
Пять причин посетить петербургские рынки
Сколько стоит жилье в Петербурге: от коммуналок до очень дорогих квартир
Суд снял арест со счетов Петросяна для оплаты коммунальных услуг
6 предметов декора, которые нужно иметь в двойном экземпляре
Дети
Николаев умилил поклонников снимком своей дочки с Лизой Галкиной На снимке наследницу певца Веронику обнимает дочь Пугачевой и Галкина
Леди
Модели, которые тебе в бабушки годятся Пенсионный возраст — не повод «забить» на жизнь. Можно стать успешной фотомоделью, актрисой или дефилировать по подиуму.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь