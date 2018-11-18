СМИ сообщили о госпитализации Виктора Януковича
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Бывшего президента Украины Виктора Януковича экстренно госпитализировали в Институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Бывшего президента Украины Виктора Януковича экстренно госпитализировали в Институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
В больницу он попал в пятницу, 16 ноября, однако стало известно об этом только сегодня.
По информации телеканала, Януковича с травмой колена доставили в медицинское учреждение из подмосковного теннисного клуба.
Ему оказали помощь, после чего отпустили домой.
По данным «360», у пациента, «внешне похожего» на Виктора Януковича, с бывшим украинским лидером совпадают все данные, в том числе имя и дата рождения.