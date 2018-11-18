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09:53 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили о госпитализации Виктора Януковича

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Бывшего президента Украины Виктора Януковича экстренно госпитализировали в Институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

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Источник: РИА Новости

В больницу он попал в пятницу, 16 ноября, однако стало известно об этом только сегодня.

По информации телеканала, Януковича с травмой колена доставили в медицинское учреждение из подмосковного теннисного клуба.

Ему оказали помощь, после чего отпустили домой.

По данным «360», у пациента, «внешне похожего» на Виктора Януковича, с бывшим украинским лидером совпадают все данные, в том числе имя и дата рождения.

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