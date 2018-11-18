СМИ сообщили о госпитализации Виктора Януковича

Источник: РИА Новости

В больницу он попал в пятницу, 16 ноября, однако стало известно об этом только сегодня.

По информации телеканала, Януковича с травмой колена доставили в медицинское учреждение из подмосковного теннисного клуба.

Ему оказали помощь, после чего отпустили домой.