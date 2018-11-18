Чемпион по рукопашному бою застрелил лейтенанта Росгвардии в ночном клубе Дагестана

«Инцидент произошел в ночь на воскресенье в ночном клубе “Best”, расположенном в городе Махачкале. Между пьяными молодыми людьми возник конфликт. В результате один из них вытащил пистолет и расстрелял двоих своих обидчиков. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть одного из раненых, второго срочно доставили в Республиканский ортопедо-травматологический центр», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, состояние раненого тяжелое, «он находится в реанимации, но — в сознании, его допрашивают следователи». Другой источник агентства сообщил, что убитый — лейтенант Росгвардии, который находился не при исполнении.

«По имеющейся информации, стрелявший является чемпионом мира по рукопашному бою. Его имя и фамилия следователям известны, — сказал собеседник агентства. — Его ищут. Возбуждено уголовное дело».