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11:12 (мск), источник: Интерфакс

Чемпион по рукопашному бою застрелил лейтенанта Росгвардии в ночном клубе Дагестана

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU — Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого в убийстве человека в ночном клубе в Дагестане, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

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«Инцидент произошел в ночь на воскресенье в ночном клубе “Best”, расположенном в городе Махачкале. Между пьяными молодыми людьми возник конфликт. В результате один из них вытащил пистолет и расстрелял двоих своих обидчиков. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть одного из раненых, второго срочно доставили в Республиканский ортопедо-травматологический центр», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, состояние раненого тяжелое, «он находится в реанимации, но — в сознании, его допрашивают следователи». Другой источник агентства сообщил, что убитый — лейтенант Росгвардии, который находился не при исполнении.

«По имеющейся информации, стрелявший является чемпионом мира по рукопашному бою. Его имя и фамилия следователям известны, — сказал собеседник агентства. — Его ищут. Возбуждено уголовное дело».

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

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