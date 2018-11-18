К убийству росгвардейца в Дагестане, возможно, причастны три человека

«По предварительным данным, к убийству сотрудника Росгвардии в Дагестане причастны три человека. Один из них — Шахбан Мочиев, в которого успел выстрелить росгвардеец, — находится в Республиканском ортопедо-травматологическом центре. У него состояние тяжелое, но стабильное. Его допрашивают следователи», — сказал он.
«Еще два предполагаемых соучастника преступления скрылись с места происшествия. Это два брата Якубовы — Магомед и Хаскил. Они зарегистрированы в селении Балахани Унцукульского района Дагестана. Один 1984 года рождения, второй — 1989», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, они «не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов». Подозреваемые, по данным источника, скрылись на автомобиле «Lexus», объявлен план «Перехват».
Официальной информацией о личностях подозреваемых «Интерфакс» не располагает.
Как сообщалось ранее, сотрудник Росгвардии погиб в Махачкале при попытке разнять конфликтующих возле ресторана «Бест». По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
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