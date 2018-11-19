Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе все прояснили
Су-57 стал «невидимым»
Холодный климат делает из людей алкоголиков
Покинувшего РФ Астахова с ребенком задержали в Мюнхене
Что за инициатива с изъятием единственного жилья должника?
«Платить не нужно, просто уйдите»Почему японцы ненавидят туристов, но продолжают их терпеть
41-летняя Джессика Честейн впервые стала мамой
Виторган и Собчак трогательно поздравили сына с днем рождения
Как ванна и душ вам вредят
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
"Мир не знает истины": сестра выдала все тайны Меган Маркл
40-летняя Толкалина показала фото с новорожденным
В Москве арестован Леонид Маевский
Сестра нашла скончавшегося певца Осина в квартире
Стало известно, о чем сообщил Осин перед смертью - СМИ
О чем писала перед смертью террористка в Грозном
Утверждены дополнительные повышения тарифов ЖКХ в 2019 году
В правительстве испугались снижения цен на жилье
Фоторепортажи
22Самые крупные учения НАТО со времен холодной войны
71Принц Чарльз: 70 лет в 70 фотографиях
11:13 (мск), источник: Ведомости

Руководитель структуры «Росатома» задержан в Крыму за взятку

Руководителя АО «Научно-производственный комплекс «Дедал» и еще двух человек задержали в Крыму при передаче взятки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на крымское погрануправление ФСБ. «Дедал» входит в госкорпорацию «Росатом» и является подрядчиком в сфере охранных технологий.

Наверх

По сообщению ФСБ, руководитель предприятия был задержан в момент передачи первой части взятки в 2,5 млн руб. в одном из ресторанов Симферополя.

Новость
Замглавы ФСИН: надо открывать больше колоний для осужденных силовиков

По данным оперативников, работники предприятия пытались предложить деньги должностному лицу погрануправления за общее покровительство при заключении госконтрактов и содействии в приемке выполненных работ по установке и введению в эксплуатацию технических средств охраны государственной границы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за дачу взятки в крупном размере, совершенное группой лиц. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

В октябре мировой суд Киевского района Симферополя признал «Дедал» виновным в совершении административного правонарушения за незаконное вознаграждение оштрафовал компанию на 20 млн руб.

 Крупнейшие банки включают долларовый пылесос
Переход на электромобили вызовет рост потребления угля в мире
Кремль ответил Польше об угрозе войны из-за «Северного потока»
РЖД показала интерьер новых плацкартных вагонов
Министр просвещения прокомментировала ситуацию в школах
В России возбудили новое уголовное дело против Уильяма Браудера
Как крупный выигрыш в лотерею меняет политические взгляды
«Тут Сирия»: как выглядит жизнь рядом с угольными разрезами
Спорт
А вы спрашивали, зачем нужна Лига наций! Убойный день в Европе В воскресенье стартовал заключительный тур группового этапа нового всеевропейского турнира
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Новые плацкартные вагоны РЖД: они будут такими (фото) Модульные пространства и пассажирские места со шторами, которые можно закрыть в любой момент, современный интерьер и вендинговые автоматы — таков концепт новых плацкартных вагонов РЖД
Кино
Все оттенки сумерек: фильмы, в любви к которым стыдно признаться Эти киносерии не входят в списки лучших фильмов всех времен и народов, но мало кто из нас сможет переключить канал, когда там идут «Сумерки» или «Секс в большом городе» — смотрите, не стесняйтесь!
Недвижимость
Как взять ипотеку, не платить и сохранить квартиру
Москва может лишиться знаменитого кинотеатра
Кто сможет с января не платить часть взносов на капремонт дома?
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Популярные темы на «Детях»
А как вы представляете свою старость? 420
Поговорим о своём, хорошем! 268
Как у вас появилось желание иметь ребенка? 240
Я- ужасная дрянь. 193
Леди
В моду вошел маникюр с достопримечательностями Пугающая креативность? Согласно новой тенденции пора носить микрокопии известных на весь мир сооружений на ногтях.
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь