Руководитель структуры «Росатома» задержан в Крыму за взятку

По сообщению ФСБ, руководитель предприятия был задержан в момент передачи первой части взятки в 2,5 млн руб. в одном из ресторанов Симферополя.

По данным оперативников, работники предприятия пытались предложить деньги должностному лицу погрануправления за общее покровительство при заключении госконтрактов и содействии в приемке выполненных работ по установке и введению в эксплуатацию технических средств охраны государственной границы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за дачу взятки в крупном размере, совершенное группой лиц. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.