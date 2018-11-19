Против Уильяма Браудера возбудили дело о создании преступного сообщества

Источник: РИА Новости

В ближайшее время Москва планирует объявить бизнесмена в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности. «Возможность выдачи эта конвенция предусматривает даже в тех случаях, когда между странами, которые решают вопрос об экстрадиции, отсутствует двусторонний договор о выдаче», — пояснил Атмоньев.

Стали известны новые подробности дела. «В частности, уже установлены компании и кредитные учреждения Кипра, Латвии, Швейцарии и других стран, через которые в интересах Браудера перечислялись и обналичивались крупные денежные суммы, исчисляемые десятками и сотнями миллионов долларов США», — сказал представитель ведомства на брифинге.

Генпрокуратура считает «весьма вероятным», что Сергея Магнитского убили по приказу Браудера «как одного из его ближайших сообщников».

«Именно Браудер был более других заинтересован в смерти Сергея Магнитского, чтобы избежать разоблачения», — отметил Атмоньев.

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Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия».

«Первоначально смерть Гасанова, Курочкина и Магнитского рассматривалась как естественная, наступившая вследствие имевшихся у них заболеваний, а гибель Коробейникова как несчастный случай. Однако в дальнейшем были получены данные, указывающие на насильственный характер смерти этих лиц», — рассказали в ведомстве.

СК возбудил дело об убийстве сообщников Браудера — Валерия Курочкина, Октая Гасанова, Сергея Коробейникова. «С большой долей вероятности можно предположить, что они были убиты в целях устранения соучастников, которые могли дать в отношении Браудера изобличающие показания», — заключили в Генпрокуратуре.

Дело Баудера

Уильям Браудер — основатель фонда Hermitage Capital, международный финансист, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила широкий общественный резонанс.

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В 1995—2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.

В 2013 году столичный Тверской суд приговорил его к девяти годам за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997—2002 годах реализовал схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital. Так как бизнесмен не собирается возвращаться в Россию, приговор вынесли заочно.