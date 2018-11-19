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12:40 (мск), источник: Интерфакс

Российские пограничники задержали на Азове катер украинских рыбаков

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Российские пограничники задержали в Азовском море в акватории Ейска украинский рыболовный катер за нарушение правил рыболовства, сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю в понедельник.

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Источник: РИА "Новости"

«Иностранное маломерное плавсредство было обнаружено в районе Ейской косы. Его задержали и доставили в порт Ейска. В моторном катере типа “Тунец” были обнаружены свыше 240 кг рыбы, включая 17 особей запрещенного к вылову судака, а также десяток сетей», — говорится в сообщении.

Задержанные рыбаки не смогли пояснить, в какой части Азовского моря они добыли морские биоресурсы. Находившийся на борту улов и запрещенные орудия промысла были изъяты.

Согласно протоколу Российско-Украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, страны-участники в пределах пятикилометровой прибрежной зоны осуществляют регулирование вопросов рыболовства на основе внутреннего законодательства.

В настоящее время, отмечается в сообщении, за нарушение правил рыболовства (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ) капитан задержанного судна привлечен мировым судом Ейска к административной ответственности. Ему назначен штраф в сумме 5 тыс. рублей. Кроме этого, по решению суда, плавсредство и орудия промысла конфискованы.

В соответствии с Консульской конвенцией между Российской Федерацией и Украиной от 1993 года, сотрудники краевого пограничного управления направили информацию о совершении административного правонарушения в территориальный орган МИД России.

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