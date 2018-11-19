Российские пограничники задержали на Азове катер украинских рыбаков
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Российские пограничники задержали в Азовском море в акватории Ейска украинский рыболовный катер за нарушение правил рыболовства, сообщила
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Российские пограничники задержали в Азовском море в акватории Ейска украинский рыболовный катер за нарушение правил рыболовства, сообщила
«Иностранное маломерное плавсредство было обнаружено в районе Ейской косы. Его задержали и доставили в порт Ейска. В моторном катере типа “Тунец” были обнаружены свыше 240 кг рыбы, включая 17 особей запрещенного к вылову судака, а также десяток сетей», — говорится в сообщении.
Согласно протоколу
В настоящее время, отмечается в сообщении, за нарушение правил рыболовства (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ) капитан задержанного судна привлечен мировым судом Ейска к административной ответственности. Ему назначен штраф в сумме 5 тыс. рублей. Кроме этого, по решению суда, плавсредство и орудия промысла конфискованы.
В соответствии с Консульской конвенцией между Российской Федерацией и Украиной от 1993 года, сотрудники краевого пограничного управления направили информацию о совершении административного правонарушения в территориальный орган МИД России.