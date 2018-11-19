Браудер назвал новые обвинения России в свой адрес ответом на «дело Скрипалей»

Источник: AP 2018

«В ответ на отравление Скрипаля меня обвиняют в четырех убийствах, включая отравление Сергея Магнитского», — написал Браудер на своей странице в соцсети.

Он заметил, что эти обвинения сделаны Генпрокуратурой РФ в преддверии обсуждения расширения «закона Магнитского». «Завтра голландское правительство пригласит все государства-члены ЕС в Гаагу, чтобы предложить широкий “Закон Магнитского” ЕС. В преддверии российское правительство сегодня обвинило меня в убийстве Сергея Магнитского», — написал Браудер.

По его мнению, это заявление Генпрокуратуры РФ «по меньшей мере кафкианское».

Ранее в понедельник на брифинге Генпрокуратуры РФ стало известно, что российское следствие проверяет версию о насильственной смерти Магнитского и еще трех фигурантов «дела Hermitage» и организации их убийства Браудером.

В частности, представитель Генпрокуратуры Михаил Александров заявил, что «рассматривается версия об отравлении (этих лиц) с использованием диверсионных химических веществ, содержащих соединения алюминия, которые спровоцировали развитие у них острой сердечно-печеночной недостаточности и таким образом была инсценирована картина их естественной смерти».

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Обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов сотрудник фонда Hermitage Capital Магнитский умер в московском следственном изоляторе «Бутырка» 16 ноября 2009 года. Причиной его смерти была названа острая сердечно-сосудистая недостаточность. Защита Магнитского заявляла, что он не раз жаловался на состояние здоровья и просил провести медицинское обследование. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс. Правозащитники заявили, что в его гибели виноваты врачи и силовики.