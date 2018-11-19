В Тамбове школьник ударил ножом одноклассника

Инцидент произошел 16 ноября. «По версии следствия, в послеобеденное время трое семиклассников прогуливали уроки и находилась в кабине старого заброшенного легкового автомобиля. В салоне автомобиля в ходе произошедшего конфликта подозреваемый нанес одному из сверстников несколько ударов ножом, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

По данным СК, раненому подростку удалось выбраться из автомобиля и позвать на помощь. Услышавший крики мужчина доставил его в больницу.

«У 13-летнего потерпевшего врачи диагностировали проникающее ранение брюшной полости и резаные раны различных частей тела. В настоящее время он находится в реанимационном отделении детской областной больницы», — сообщает следствие.