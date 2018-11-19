Объяснено внезапное молчание Насти Рыбки

Источник: AP 2018

Как пишет издание, письмо, отправленное 2 марта, было помечено как «очень срочное». В нем говорилось, что в конце февраля МИД Таиланда получил сообщение от посольства страны в Вашингтоне.

По опасениям дипломатов, девушка могла сделать заявления, относящиеся к расследованию «российского вмешательства» в выборы в США. В письме отмечалось, что это «политически чувствительная тема в данный момент, но Таиланд не имеет к ней отношения».

Четверо знакомых Рыбки подтвердили The Bell, что арестованным запретили общаться с представителями СМИ. Бывший адвокат арестованных в Паттайе сказал, что оригинала письма не видел, однако добавил, что копия документа не выглядит подделкой.

Новость Как попасть на темную сторону Таиланда

13 марта сообщалось, что агенты ФБР попытались встретиться с находящейся в тайской тюрьме белорусской гражданкой Вашукевич, однако в просьбе сотрудникам было отказано.

В феврале полиция Таиланда задержала Рыбку, ее соратника Алекса Лесли (Александр Кириллов) и еще восемь человек за проведение нелегального секс-тренинга. Тогда Рыбка заявила, что обладает 16-часовой аудиозаписью, на которой люди, имена которых она отказалась назвать, обсуждают детали вмешательства России в выборный процесс в США, и попросила у Вашингтона убежище. Позднее в Госдепартаменте США заявили, что ведомство не собирается помогать девушке, так как она не является гражданской страны. При этом информацию о том, что у Рыбки якобы есть информация о вмешательстве России в американские выборы, комментировать отказались.

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