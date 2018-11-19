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19:34 (мск), источник: RTVi

В Китае писательницу приговорили к десяти годам за описание сцен секса однополой пары

В китайской провинции Аньхой писательницу эротических романов Лю Моумоу приговорили к десяти годам заключения за описание сцен секса однополой пары в книге. Об этом 18 ноября сообщило агентство WUHU News.

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Источник: Reuters

К тюремным срокам от десяти лет до десяти лет и шести месяцев также приговорили напарников Моумоу. Само судебное заседание прошло 31 октября, но известно о нем стало только сейчас.

Лю Моумоу, больше известная под ником Tianyi, в 2017 году написала книгу «Захват», которая быстро стала популярной в интернете и продалась «тысячами копий».

После этого Моумоу вместе с помощниками собственными силами отпечатали книгу в разных провинциях.

По данным газеты Global Times, перед арестом им удалось продать семь тысяч экземпляров «Захвата» и выручить 150 тысяч юаней ($21,6 тысяч).

Это привлекло внимание правительства Китая. Ведомство, регулирующее телевидение, кино, радио и прессу, назвало книгу «оскорбительной». Китайские власти нашли в книге подробные описания однополого секса между мужчинами и между женщинами, «извращений, а также насилия».

Производство и продажа порнографии в Китае запрещены. Наказания за это варьируются в зависимости от тяжести преступления.

Так, Верховный суд в 1998 году постановил, что если порнографическая книга продалась тиражом в пять тысяч копий, то это считают «особо тяжкими обстоятельствами». Минимальное наказание за такое преступление — десять лет заключения.

Это дело вызвало резонанс в китайских социальных сетях. Многие пользователи считают, что давать десять лет за такое преступление — перебор. Другие отмечают, что толкование Верховного суда уже устарело. «Наверное, было сложнее продать 5 тысяч копий в 1998 году — тогда не было интернета», — отметил пользователь Weibo.

Другие пользователи напомнили, что обвиняемые за более серьезные преступления получали сроки меньше. Например, мужчину в провинции Юньнань приговорили к пяти годам лишения свободы за изнасилование четырехлетней девочки. Из-за общественного резонанса срок увеличили до восьми лет.

 В Китае писательницу приговорили к десяти годам за описание сцен секса однополой пары
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