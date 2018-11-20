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01:40 (мск), источник: Daily Storm

Ветераны попросили суд в Гааге возбудить дело против руководства ЧВК

Россиян незаконно используют за рубежом в военных целях, считают авторы обращения к прокурору Международного уголовного суда.

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Источник: РИА "Новости"

Председатель комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев, российский общественный деятель, генерал-полковник Леонид Ивашов и экс-депутат Госдумы Виктор Алкснис подписали обращение «от лица 357 делегатов» форума военных ветеранских организаций России к прокурору Международного уголовного суда (МУС) госпоже Фату Бенсуда. МУС просят возбудить уголовное дело и расследовать деятельность российских частных военных компаний (ЧВК) на основании статьи 7 Римского статута «Преступления против человечности».

Евгений Шабаев заявил Daily Storm, что авторы обращения пытаются «найти на международном уровне преступников, в том числе российских», и добиваются защиты интересов россиян, не нанося своей деятельностью урона российской власти.

«Ветераны российских ЧВОК и родственники погибших наемников сообщают об их участии в конфликтах на Донбассе, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике, Габоне, Северном и Южном Судане, Йемене и других странах Азии и Африки. При этом россияне воюют за рубежом в статусе “добровольцев” и без официального признания со стороны российского государства», — заявляют прокурору МУС авторы обращения. По их данным, потери россиян в ЧВК исчисляются сотнями.

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«С российскими наемниками заключаются юридически несостоятельные, не регламентирующие работу в условиях боевых действий договоры», а на самом деле «гражданских лиц вводят в заблуждение и вывозят из страны… с целью незаконного использования в военных целях», — говорится в письме.

При этом отмечается, что участников ЧВК намеренно лишают правового статуса и поэтому они не только не получают положенной ветеранам поддержки со стороны государства, но и преследуются по закону о наемничестве.

Целью обращения в МУС, как уточнил Евгений Шабаев Daily Storm, является не влияние на российское руководство, а искоренение практики незаконного использования россиян в ЧВК. «Российскую власть мы никаким образом не трогаем. И она это подтверждает… У нас есть ответ от государственных органов, что частных военных компаний на территории РФ не существует. Но существуют граждане, пострадавшие не в России, а в тех странах, которые мы перечисляем в своем обращении… и в этих странах действуют [решения] МУС», — сказал он.

Никакой политики здесь нет… Исходя из того, что данные структуры, как мы предполагаем, организованы российскими гражданами и не платят в бюджет, они являются вредоносными как для граждан, так и для государства.
Евгений Шабаев
Председатель комитета Общероссийского офицерского собрания

Подписавшие обращение просят прокурора МУС возбудить уголовное дело на основании подпункта i пункта 1 статьи 7 Международного уголовного суда (насильственное исчезновение людей). Речь идет об «аресте, задержании или похищении людей государством или политической организацией или с их разрешения, при их поддержке или с их согласия, при последующем отказе признать такое лишение свободы или сообщить о судьбе или местонахождении этих людей с целью лишения их защиты со стороны закона в течение длительного периода времени».

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На основании статьи 25 Статута авторы документа просят МУС применить «индивидуальную уголовную ответственность к организаторам упомянутых ЧВОК, их собственникам и лицам, оказывающим им организационную, логистическую, военно-техническую и иную поддержку».

МУС, по мнению Шабаева, также может прекратить или ограничить деятельность ЧВК. «Ограничить финансовые переводы, заблокировать счета, даже если это зарегистрировано в офшорах… по крайней мере, мы прекратим финансовые связи между их структурами. Это внесет разлад в систему управления ЧВК, многие из которых похожи на частные армии», — заметил он.

По словам собеседника Daily Storm, в международном уголовном суде уже идут процессы, связанные с международным преследованием уголовных преступников в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Южном Судане. Как отметил Шабаев, «граждане РФ направлялись [туда] геологоразведчиками, охранниками, кем угодно, но не наемниками. Но они используются для охраны военных объектов и боевых действий. Это является военным преступлением».

Мария Поздеева, Игорь Самусевич

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