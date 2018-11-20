NBC: у больницы в Чикаго произошла стрельба

Источник: AP 2018

Стрельба произошла близ больницы на востоке Чикаго (штат Иллинойс). Об этом в ночь на вторник со ссылкой на полицию сообщил телеканал NBC.

Как утверждает телеканал, в результате инцидента есть многочисленные жертвы.

Представитель городского полицейского управления Энтони Гаглиэлми сообщил, что как минимум один поицейский получил ранения.

Как он написал на своей странице в Twitter, в результате происшествия «был подстрелен» чикагский полицейский. По словам Гаглиэлми, пострадавший «находится в критическом состоянии», врачи оказывают ему помощь.

Гаглиэлми также подтвердил, что полицейские обыскивают здание больницы после поступивших сообщений о стрельбе. По его словам, как минимум один «потенциальный нарушитель» правопорядка «был подстрелен». О его состоянии не сообщается.

Дополнительных подробностей пока не приводится.