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04:48 (мск), источник: ТАСС

NBC: у больницы в Чикаго произошла стрельба

ТАСС, 20 ноября — Сообщается, что есть жертвы.

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Источник: AP 2018

Стрельба произошла близ больницы на востоке Чикаго (штат Иллинойс). Об этом в ночь на вторник со ссылкой на полицию сообщил телеканал NBC.

Как утверждает телеканал, в результате инцидента есть многочисленные жертвы.
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Представитель городского полицейского управления Энтони Гаглиэлми сообщил, что как минимум один поицейский получил ранения.

Как он написал на своей странице в Twitter, в результате происшествия «был подстрелен» чикагский полицейский. По словам Гаглиэлми, пострадавший «находится в критическом состоянии», врачи оказывают ему помощь.

Гаглиэлми также подтвердил, что полицейские обыскивают здание больницы после поступивших сообщений о стрельбе. По его словам, как минимум один «потенциальный нарушитель» правопорядка «был подстрелен». О его состоянии не сообщается.

Дополнительных подробностей пока не приводится.

На месте происшествия находятся десятки полицейских автомобилей.

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