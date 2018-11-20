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04:13 (мск), источник: Интерфакс

СК насчитал в среднем 100 убийств детей в России ежемесячно

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU — Более 900 детей в России погибло от рук преступников в этом году, возбуждено почти 15,5 тыс. уголовных дел о посягательствах на несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

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Источник: AP 2018

«Всего за 9 месяцев текущего года 917 детей погибло от преступных посягательств. Следственными органами СК возбуждено 15 тыс.492 уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, 11 тыс. 675 лиц признаны потерпевшими», — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в «Интерфакс».

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По данным ведомства, пострадавшими, в частности, стали 374 младенца, которым не исполнилось 1 года, еще почти 800 потерпевших детей были в возрасте до 5 лет.

В СК напомнили, что 20 ноября Россия отмечает Всемирный день ребенка — дата введена в практику в 1954 году Генассамблеей ООН, когда были приняты Декларация и Конвенция о правах ребенка.

«Глава ведомства Александр Бастрыкин требует от своих подчиненных принципиального подхода к защите прав детей, охране их жизни и здоровья, организации их досуга и созданию условий для развития способностей, воспитания у ребят патриотического духа и правильных нравственных ориентиров», — говорится в сообщении.

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