К прямым налоговым преступлениям прибавляют всё косвенное

В своих рекомендациях представители управления напомнили подконтрольным следователям, что фиктивные фирмы зачастую создаются для обеспечения транзита денежных средств и их обналичивания, то есть данная деятельность может подпадать под признаки не только ст. 173.1 и 173.2 УК РФ, но и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). При этом, отмечается в документе, имеющемся в распоряжении «Ъ», следователям СКР надлежит разбираться и с заведомо ложными сведениями, которые участники налоговых схем вносят в документы о якобы имевшихся экономических взаимоотношениях с фирмами-однодневками. Подобные документы имеют обязательные реквизиты, а их изготовление подпадает под признаки преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ. Более того, те же документы недобросовестные налогоплательщики в последующем предоставляют в арбитражные суды, обжалуя решения налоговых органов о привлечении к ответственности за совершение налоговых правонарушений, что, в свою очередь, образует еще одно преступление, предусмотренное на этот раз ст. 303 УК РФ. Кстати, по данным «Ъ», уголовные дела о налоговых преступлениях все больше стали возбуждаться по результатам оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ), да и сообщений от налоговиков о преступлениях в СКР по разным причинам с каждым годом поступает все меньше и меньше. Если в 2012 году их было 8 тыс., то за прошлый год всего 3,7 тыс. К тому же, в отличие от результатов ОРМ, выводы проверяющих могут годами обжаловаться в судебных инстанциях, что мешает их оперативной реализации. В свою очередь, ведомственное расследование фальсификаций первичных бухгалтерских документов, считают в управлении процессуального контроля, будет способствовать «принятию арбитражными судами более объективных и взвешенных решений».



По данным СКР, в первом полугодии 2018 года и в 2017 году при расследовании 8707 уголовных дел о налоговых преступлениях было выявлено всего 279 преступлений, предусмотренных ст. 172, 173.1, 173.2, 303 и 327 УК РФ. Кстати, в основном они были зарегистрированы в Ставропольском крае (74), Ханты-Мансийском автономном округе (28), Мордовии (24) и Московской области (17). Однако большую часть из них — 240 — следователи СКР передали в органы внутренних дел и только несколько десятков расследовали сами. Поскольку сопутствующие преступления расследовались отдельно от основных, по данным «Ъ», их фигуранты в основном получали незначительные сроки.



Управление процессуального контроля предлагает следственным органам СКР «пересмотреть» их подходы к борьбе с налоговой преступностью. В соответствии со ст. 151 УПК, определяющей подследственность, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 172, 173.1, 173.2 УК РФ, могут расследоваться следователями правоохранительного органа, который их выявил.