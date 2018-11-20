К прямым налоговым преступлениям прибавляют всё косвенное
В СКР разработали новую тактику расследования уклонения от уплаты налогов.
В СКР разработали новую тактику расследования уклонения от уплаты налогов.
Как стало известно «Ъ», для усиления борьбы с уклонениями от уплаты налогов центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) рекомендовал своим сотрудникам выявлять и самостоятельно расследовать сопутствующие этому преступления, в том числе связанные с незаконной банковской деятельностью. Ранее подобные составы по подследственности передавались в МВД, но в СКР считают, что налоговые преступления должны расследоваться в полном комплекте с теми, которые им способствуют.
По данным «Ъ», с инициативой выступило управление процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СКР. Проанализировав практику привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших налоговые преступления, контролеры выяснили, что дела по сопутствующим преступлениям, предусмотренным ст. 172, 173.1, 173.2, 303 и 327 УК РФ (незаконная банковская деятельность; создание фиктивных юридических лиц и незаконное использование документов для этого; фальсификация доказательств и подделка документов и их использование), возбуждаются лишь в единичных случаях, поскольку следователи комитета, как правило, ограничиваются расследованием преступлений, относящихся к подследственности ведомства. В результате не принимаются исчерпывающие меры «к комплексному противодействию преступности в налоговой сфере», считают в комитете.
В своих рекомендациях представители управления напомнили подконтрольным следователям, что фиктивные фирмы зачастую создаются для обеспечения транзита денежных средств и их обналичивания, то есть данная деятельность может подпадать под признаки не только ст. 173.1 и 173.2 УК РФ, но и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). При этом, отмечается в документе, имеющемся в распоряжении «Ъ», следователям СКР надлежит разбираться и с заведомо ложными сведениями, которые участники налоговых схем вносят в документы о якобы имевшихся экономических взаимоотношениях с
По данным СКР, в первом полугодии 2018 года и в 2017 году при расследовании 8707 уголовных дел о налоговых преступлениях было выявлено всего 279 преступлений, предусмотренных ст. 172, 173.1, 173.2, 303 и 327 УК РФ. Кстати, в основном они были зарегистрированы в Ставропольском крае (74),
Управление процессуального контроля предлагает следственным органам СКР «пересмотреть» их подходы к борьбе с налоговой преступностью. В соответствии со ст. 151 УПК, определяющей подследственность, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 172, 173.1, 173.2 УК РФ, могут расследоваться следователями правоохранительного органа, который их выявил.
«При наличии оснований инициировать уголовное преследование по соответствующей статье УК РФ параллельно с расследованием налогового преступления», — говорится в рекомендации.
В СКР полагают, что подобная тактика будет способствовать увеличению возмещения ущерба по налоговым преступлениям. Кстати, если в 2011 году СКР вернул в бюджет 5 млрд руб. по налогам, то в прошлом году сумма возмещения составила 46 млрд руб., из которых 35 млрд руб. налоговые нарушители заплатили
«При комплексном подходе лица, впервые совершившие преступления и выплатившие недоимки, пени и штрафы,
Николай Сергеев