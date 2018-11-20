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10:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

К прямым налоговым преступлениям прибавляют всё косвенное

В СКР разработали новую тактику расследования уклонения от уплаты налогов.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», для усиления борьбы с уклонениями от уплаты налогов центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) рекомендовал своим сотрудникам выявлять и самостоятельно расследовать сопутствующие этому преступления, в том числе связанные с незаконной банковской деятельностью. Ранее подобные составы по подследственности передавались в МВД, но в СКР считают, что налоговые преступления должны расследоваться в полном комплекте с теми, которые им способствуют.

По данным «Ъ», с инициативой выступило управление процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СКР. Проанализировав практику привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших налоговые преступления, контролеры выяснили, что дела по сопутствующим преступлениям, предусмотренным ст. 172, 173.1, 173.2, 303 и 327 УК РФ (незаконная банковская деятельность; создание фиктивных юридических лиц и незаконное использование документов для этого; фальсификация доказательств и подделка документов и их использование), возбуждаются лишь в единичных случаях, поскольку следователи комитета, как правило, ограничиваются расследованием преступлений, относящихся к подследственности ведомства. В результате не принимаются исчерпывающие меры «к комплексному противодействию преступности в налоговой сфере», считают в комитете.

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В своих рекомендациях представители управления напомнили подконтрольным следователям, что фиктивные фирмы зачастую создаются для обеспечения транзита денежных средств и их обналичивания, то есть данная деятельность может подпадать под признаки не только ст. 173.1 и 173.2 УК РФ, но и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). При этом, отмечается в документе, имеющемся в распоряжении «Ъ», следователям СКР надлежит разбираться и с заведомо ложными сведениями, которые участники налоговых схем вносят в документы о якобы имевшихся экономических взаимоотношениях с фирмами-однодневками. Подобные документы имеют обязательные реквизиты, а их изготовление подпадает под признаки преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ. Более того, те же документы недобросовестные налогоплательщики в последующем предоставляют в арбитражные суды, обжалуя решения налоговых органов о привлечении к ответственности за совершение налоговых правонарушений, что, в свою очередь, образует еще одно преступление, предусмотренное на этот раз ст. 303 УК РФ. Кстати, по данным «Ъ», уголовные дела о налоговых преступлениях все больше стали возбуждаться по результатам оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ), да и сообщений от налоговиков о преступлениях в СКР по разным причинам с каждым годом поступает все меньше и меньше. Если в 2012 году их было 8 тыс., то за прошлый год всего 3,7 тыс. К тому же, в отличие от результатов ОРМ, выводы проверяющих могут годами обжаловаться в судебных инстанциях, что мешает их оперативной реализации. В свою очередь, ведомственное расследование фальсификаций первичных бухгалтерских документов, считают в управлении процессуального контроля, будет способствовать «принятию арбитражными судами более объективных и взвешенных решений».

По данным СКР, в первом полугодии 2018 года и в 2017 году при расследовании 8707 уголовных дел о налоговых преступлениях было выявлено всего 279 преступлений, предусмотренных ст. 172, 173.1, 173.2, 303 и 327 УК РФ. Кстати, в основном они были зарегистрированы в Ставропольском крае (74), Ханты-Мансийском автономном округе (28), Мордовии (24) и Московской области (17). Однако большую часть из них — 240 — следователи СКР передали в органы внутренних дел и только несколько десятков расследовали сами. Поскольку сопутствующие преступления расследовались отдельно от основных, по данным «Ъ», их фигуранты в основном получали незначительные сроки.

Управление процессуального контроля предлагает следственным органам СКР «пересмотреть» их подходы к борьбе с налоговой преступностью. В соответствии со ст. 151 УПК, определяющей подследственность, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 172, 173.1, 173.2 УК РФ, могут расследоваться следователями правоохранительного органа, который их выявил.

В связи с этим, считают в комитете, при расследовании налоговых преступлений в каждом случае необходимо «давать юридическую оценку» и признакам сопутствующих преступлений. «Не ограничиваясь оценкой самого факта ухода от уплаты налогов, необходимо в каждом случае подвергнуть анализу события и обстоятельства, которые в какой-либо форме содействовали криминальной неуплате налогов».

«При наличии оснований инициировать уголовное преследование по соответствующей статье УК РФ параллельно с расследованием налогового преступления», — говорится в рекомендации.

В СКР полагают, что подобная тактика будет способствовать увеличению возмещения ущерба по налоговым преступлениям. Кстати, если в 2011 году СКР вернул в бюджет 5 млрд руб. по налогам, то в прошлом году сумма возмещения составила 46 млрд руб., из которых 35 млрд руб. налоговые нарушители заплатили добровольно-принудительно, оказавшись под следствием. Отметим, что эти цифры почти соответствуют годовому бюджету СКР.

«При комплексном подходе лица, впервые совершившие преступления и выплатившие недоимки, пени и штрафы, по-прежнему будут освобождаться от уголовной ответственности за налоговые преступления, — сообщил “Ъ” руководитель отдела управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СКР Сергей Трохов.— Однако за сопутствующие налоговым преступлениям незаконные действия они вполне могут быть осуждены на сроки от трех до семи лет (максимальное наказание предусмотрено ст. 172 УК РФ.— “Ъ”), а это, как мы полагаем, станет серьезной профилактической мерой для частных лиц и организаций, уклоняющихся от налогов».

Николай Сергеев

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