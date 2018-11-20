ABC: человек, предположительно открывший стрельбу близ больницы в Чикаго, погиб

Источник: AFP 2018

Человек, предположительно открывший в понедельник стрельбу близ больницы в Чикаго (штат Иллинойс), мертв. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Был ли нападавший ликвидирован в ходе перестрелки с полицейскими, не уточняется. Ранее в полиции сообщили, что один «потенциальный нарушитель» правопорядка был ранен.

Также, по данным ABC, в результате происшествия погиб еще как минимум один человек. Его личность не уточняется. Еще два человека, включая полицейского, получили ранения, отмечает телекомпания. Официально данная информация не подтверждена.