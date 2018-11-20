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04:53 (мск), источник: ТАСС

ABC: человек, предположительно открывший стрельбу близ больницы в Чикаго, погиб

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/ — Ранее в полиции сообщили, что один «потенциальный нарушитель» правопорядка был ранен.

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Источник: AFP 2018

Человек, предположительно открывший в понедельник стрельбу близ больницы в Чикаго (штат Иллинойс), мертв. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Был ли нападавший ликвидирован в ходе перестрелки с полицейскими, не уточняется. Ранее в полиции сообщили, что один «потенциальный нарушитель» правопорядка был ранен.

Также, по данным ABC, в результате происшествия погиб еще как минимум один человек. Его личность не уточняется. Еще два человека, включая полицейского, получили ранения, отмечает телекомпания. Официально данная информация не подтверждена.

Ранее сообщалось, что близ больницы на востоке Чикаго произошла стрельба. Медицинское учреждение было частично эвакуировано. По данным АВС, стрельба велась как внутри, так и снаружи здания. В полиции сообщили, что один полицейский получил ранения и находится в критическом состоянии.

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