ABC: человек, предположительно открывший стрельбу близ больницы в Чикаго, погиб

Человек, предположительно открывший в понедельник стрельбу близ больницы в Чикаго (штат Иллинойс), мертв. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Также, по данным ABC, в результате происшествия погиб еще как минимум один человек. Его личность не уточняется. Еще два человека, включая полицейского, получили ранения, отмечает телекомпания. Официально данная информация не подтверждена.
Ранее сообщалось, что близ больницы на востоке Чикаго произошла стрельба. Медицинское учреждение было частично эвакуировано. По данным АВС, стрельба велась как внутри, так и снаружи здания. В полиции сообщили, что один полицейский получил ранения и находится в критическом состоянии.