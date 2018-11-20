Заключенные устроили бунт в тюрьме из-за голода
В Венесуэле заключенные тюрьмы
В Венесуэле заключенные тюрьмы
По утверждению представителей осужденных, им выдают порцию риса и макарон раз в два дня, однако они не получали пищу уже трое суток, с прошлой пятницы. При этом тюремщики позволяют родным пронести еду за взятки — за одно блюдо они требуют 1,5 тысячи боливаров (при минимальной зарплате в 1,8 тысячи).
В конце марта в Венесуэле заключенные подожгли матрасы для того, чтобы сбежать из тюрьмы. В результате начался пожар, погибли 68 человек.
В январе прошлого года в бразильском штате
Читайте также: