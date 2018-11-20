Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Уехали, продав квартиру за два дня»: как русская живёт у финнов
Дорожные знаки, которые выглядят как издевка (реальные примеры)
Неспособный улыбаться мужчина нашел невесту с этим же состоянием
Покинувшего РФ Астахова с ребенком задержали в Мюнхене
Волны на Тенерифе смыли балконы жилого дома (видео)
Эксперты о ситуации на Украине Как Россия должна реагировать на захват судов в Азовском море?
СМИ: Янукович с тяжелыми травмами срочно госпитализирован
СМИ: Путин красиво охладил пыл Японии по Курилам
Британец публично рассказал об интимной операции
Ученые нашли способ снизить давление без лекарств
Голландцы сыграли вничью с немцами и вышли в плей-офф Лиги наций
Аленичева обвиняют: главное о скандале в Красноярске
Путин зашел в аптеку и попросил пригласить заведующую
Погиб депутат, член партии «Единая Россия»
Родные делят богатое наследство Осина - подробности
Была сумасшедшей и злой: Тренер-гей о Медведевой
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Можно ли включать кондиционер в квартире зимой?
Фоторепортажи
15Шпион, выйди вон!
71Принц Чарльз: 70 лет в 70 фотографиях
08:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Заключенные устроили бунт в тюрьме из-за голода

В Венесуэле заключенные тюрьмы Пуэнте-Айала устроили бунт из-за нехватки еды. Об этом сообщает местное издание El Pitazo.

Наверх
Источник: AFP 2018

По утверждению представителей осужденных, им выдают порцию риса и макарон раз в два дня, однако они не получали пищу уже трое суток, с прошлой пятницы. При этом тюремщики позволяют родным пронести еду за взятки — за одно блюдо они требуют 1,5 тысячи боливаров (при минимальной зарплате в 1,8 тысячи).

По утверждению СМИ, в ходе бунта погиб один человек, беспорядки в тюрьме продолжаются.

В конце марта в Венесуэле заключенные подожгли матрасы для того, чтобы сбежать из тюрьмы. В результате начался пожар, погибли 68 человек.

В январе прошлого года в бразильском штате Сан-Паулу не менее 200 заключенных сбежали из тюрьмы «Бауру» во время бунта. Отмечается, что в ходе беспорядков в тюрьме был устроен пожар, в результате которого многим удалось скрыться. По словам полицейских, 79 заключенных удалось задержать практически сразу.

Читайте также:

РЖД показали фото будущих плацкартных вагонов
В Британии оценили российское супероружие
Путин: решение США о выходе из ДРСМД не останется без ответа
Глупый вопрос про готовку вывел матерей из себя
Саудовского принца хотят лишить престола из-за дела Хашкаджи
Пользователи Сети высмеяли новый дизайн плацкартных вагонов
Немецкий журнал назвал российских женщин «сильным полом»
Что будет, если не заплатить налоги до декабря?
Секретарь ОНК: Александр Кокорин заболел в СИЗО
Спорт
Дзюба «жив, здоров, готов». А сборная — готова? Во вторник в Стокгольме сборная России проведет матч со Швецией. На кону - победа в группе Лиги наций
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
На заводе Ford в Ленобласти началась забастовка В настоящий момент к акции протеста присоединились пять человек, которые требуют вернуть надбавку в 7 000 рублей
Кино
Волочкова насмешила зрителей шоу «Кто хочет стать миллионером?» Балерина приняла участие в телеигре вместе с сатириком Виктором Коклюшкиным
Недвижимость
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Пять самых известных долгостроев (фото)
Можно ли включать кондиционер в квартире зимой?
В Подмосковье начался новый виток повышения цен на жилье
Дети
Сергей Безруков впервые вывел в свет 2-летнюю дочь Поклонники спорят, на кого больше похожа Маша (фото)
Леди
В моду вошел маникюр с достопримечательностями Пугающая креативность? Согласно новой тенденции пора носить микрокопии известных на весь мир сооружений на ногтях.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь