Заключенные устроили бунт в тюрьме из-за голода

Источник: AFP 2018

По утверждению представителей осужденных, им выдают порцию риса и макарон раз в два дня, однако они не получали пищу уже трое суток, с прошлой пятницы. При этом тюремщики позволяют родным пронести еду за взятки — за одно блюдо они требуют 1,5 тысячи боливаров (при минимальной зарплате в 1,8 тысячи).

По утверждению СМИ, в ходе бунта погиб один человек, беспорядки в тюрьме продолжаются.

В конце марта в Венесуэле заключенные подожгли матрасы для того, чтобы сбежать из тюрьмы. В результате начался пожар, погибли 68 человек.

В январе прошлого года в бразильском штате Сан-Паулу не менее 200 заключенных сбежали из тюрьмы «Бауру» во время бунта. Отмечается, что в ходе беспорядков в тюрьме был устроен пожар, в результате которого многим удалось скрыться. По словам полицейских, 79 заключенных удалось задержать практически сразу.