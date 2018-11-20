WP: суд в США признал еще двоих человек виновными в убийстве гражданина России Зиберова
ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/ — Речь идет о Рони Александере Галисиа и Эдгаре Гарсиа Гионе.
ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/ — Речь идет о Рони Александере Галисиа и Эдгаре Гарсиа Гионе.
Суд округа Монтгомери (штат Мэриленд) в понедельник признал еще двух человек виновными в убийстве в Вашингтоне 18-летнего гражданина России и США Артема Зиберова и его одноклассника, 17-летнего Шади Ади Наджара. Об этом сообщила газета The Washington Post.
По ее данным, речь идет о 26-летнем Рони Александере Галисиа и 25-летнем Эдгаре Гарсиа Гионе. В понедельник они признаны виновными по всем статьям: в совершении убийства первой степени, сговоре с целью совершения убийства, использовании огнестрельного оружия при совершении уголовного преступления, а также в совершении вооруженного ограбления. В середине января суд также признал друга Эдгара Гарсиа Гионы — 26-летнего Хосе Каналеса Янеса — виновным по всем статьям. Четвертый подозреваемый Роджер Гарсиа на данный момент ожидает суда.
Зиберов и Наджар были найдены 5 июня прошлого года мертвыми в припаркованном автомобиле на территории округа Монтгомери в предместье столицы США, в них выпустили более 20 пуль. Зиберов окончил школу с отличием и уже был зачислен в университет Мэриленда, где собирался изучать международные отношения. Его убили в канун выпускного вечера, он похоронен в Москве.