WP: суд в США признал еще двоих человек виновными в убийстве гражданина России Зиберова

Суд округа Монтгомери (штат Мэриленд) в понедельник признал еще двух человек виновными в убийстве в Вашингтоне 18-летнего гражданина России и США Артема Зиберова и его одноклассника, 17-летнего Шади Ади Наджара. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, речь идет о 26-летнем Рони Александере Галисиа и 25-летнем Эдгаре Гарсиа Гионе. В понедельник они признаны виновными по всем статьям: в совершении убийства первой степени, сговоре с целью совершения убийства, использовании огнестрельного оружия при совершении уголовного преступления, а также в совершении вооруженного ограбления. В середине января суд также признал друга Эдгара Гарсиа Гионы — 26-летнего Хосе Каналеса Янеса — виновным по всем статьям. Четвертый подозреваемый Роджер Гарсиа на данный момент ожидает суда.

Следствие придерживается версии, согласно которой нападавшие хотели отомстить Наджару за ограбление, совершенное им в декабре 2016 года.