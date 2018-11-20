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07:01 (мск), источник: РИА Новости

В Аргентине воссоздали предполагаемый сценарий гибели подлодки «Сан-Хуан»

МЕХИКО, 20 ноя — РИА Новости. Аргентинские эксперты восстановили возможный сценарий гибели подводной лодки «Сан-Хуан», которая могла занять несколько часов, сообщает портал Nacion.

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Источник: AFP 2018

Затонувшую год назад субмарину нашли в минувшую пятницу деформированной и с признаками взрыва, в 500 километрах от берега и на глубине более 900 метров.

Как пишет издание со ссылкой на черновик доклада экспертов комиссии при минобороны Аргентины, вполне вероятно, что первый пожар мог возникнуть на борту в районе носовых электробатарей еще 14 ноября 2017 года, то есть за день до гибели субмарины.

Взрыв и пожар могло вызвать попадание воды в батареи через систему вентиляции.

Согласно этой версии, затем «Сан-Хуан» всплыл, экипаж, несмотря на непогоду и ночное время, провел ремонт, после чего подлодка вновь опустилась под воду для следования на базу ВМС Мар-дель-Плата. Причем об этом инциденте командование лодки сообщило на берег лишь утром 15 ноября, после чего субмарина продолжила движение в подводном положении.

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После этого, предположительно, на борту либо возобновился частично потушенный пожар, либо начался новый, приведший к потере управления подлодкой, которая начала стремительно уходить на дно. Все это происходило на фоне психологической и физической усталости команды, несколько часов боровшейся с возгоранием в батарейном отсеке.

Достигнув критической глубины, субмарина могла быть раздавлена толщей воды, что эксперты и называют теперь причиной деформации ее корпуса. Изначально говорилось о направленном внутрь взрыве, но теперь специалисты считают, что корпус «Сан-Хуана» был сдавлен на больших глубинах.

Ранее эксперты отвергли возможность столкновения подлодки с другим кораблем в надводном положении, равно как и возможность ее торпедирования, так как никаких свидетельств в пользу этих версий не найдено. Нет данных и о возможном нахождении в районе и в момент гибели «Сан-Хуана» британской подлодки. Особо в проекте доклада отмечается, что все эти версии могут быть подтверждены или опровергнуты только в случае подъема субмарины, однако пока аргентинские власти к этому не готовы. Министр обороны страны Оскар Агуад заявил, что было бы безрассудно выделить 4 миллиарда долларов на то, чтобы поднять ее с морского дна.

Гибель «Сан-Хуана»

«Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который мог быть связан с исчезновением субмарины.

Через 15 дней после пропажи «Сан-Хуана» ВМС Аргентины объявили о прекращении спасательной операции, но отметили, что будет продолжен поиск самой субмарины. Президент Аргентины Маурисио Макри после обнаружения в пятницу подводной лодки «Сан-Хуан» объявил трехдневный траур по погибшему экипажу.

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