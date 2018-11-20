Генпрокуратура выявила 17 тыс. нарушений закона при строительстве Восточного с 2014 года

Источник: РИА "Новости"

«С 2014 года выявлено 17 тыс. различных нарушений закона, более 1000 человек привлечены к ответственности, в том числе должностные лица. Прокуратура осуществила свыше 14 тыс. мер прокурорского реагирования, в том числе направлялись иски в суд», — сказал он в ходе интервью в интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир».

Куренной отметил, что среди нарушений как затягивание сроков строительства, так и многомиллиардные хищения бюджетных средств, был ослаблен контроль со стороны администрации космодрома.

И вопиющая история, когда не соблюдались даже строительные нормы и правила — были проблемы с пусковым стволом, когда бетон не соответствовал качеству, что могло провоцировать аварии. Александр Куренной официальный представитель Генпрокуратуры

Он сообщил, что выявлением нарушений занимается и Главная военная прокуратура (ГВП), работает межведомственная рабочая группа. Только военной прокуратурой в этом году были выявлены 78 нарушений закона, военным прокурорам удалось вернуть в бюджет 23 млн рублей. К ответственности привлечены 14 компаний и должностных лиц.

Куренной также заявил, что следствие возбудило более 140 уголовных дел по фактам нарушений при строительстве Восточного, ущерб от преступлений составил 10 млрд рублей.

«С 2014 года возбуждено свыше 140 уголовных дел, установленный ущерб составил 10 млрд рублей», — сказал он. По словам Куренного, всего были осуждены по разным статям 50 человек, в этом году приговоры вынесены в отношении 27 человек.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что строительство второй очереди Восточного находится под пристальным вниманием.

Строительство космодрома Восточный началось в Амурской области в 2012 году. Общая площадь Восточного — около 700 кв. км. В 2012 году появились первые сведения о задержках зарплат рабочим организаций-подрядчиков строительства космодрома, а также о возможном срыве сроков строительства. В 2015 году против руководства ряда компаний-подрядчиков были возбуждены уголовные дела в связи с невыплатой зарплаты и невыполнения обязательств.