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15:26 (мск), источник: Интерфакс

Эр-Рияд отверг версию о причастности кронпринца к убийству Хашкаджи

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU — В МИД Саудовской Аравии назвали безосновательными заявления о причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

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Источник: AFP 2018

«Мы в королевстве знаем, что такие обвинения в адрес наследного принца не имеют правдивых оснований. И мы категорически опровергаем их», — сказал министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в интервью газете «Аш-Шарк Аль-Аусат».

«Руководство Королевства Саудовской Аравии, представленное королем и наследным принцем, является красной чертой, и мы не позволим, чтобы кто-либо пытался навредить им», — отметил он.

Его слова прозвучали на фоне недавней публикации газеты The Washington Post. В ней говорилось, что, согласно выводам ЦРУ, ответственность за убийство журналиста Хашкаджи лежит на саудовском наследном принце Мухаммеде бин Салмане. Однако в администрации США эти сведения комментировать отказались.

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Накануне король Саудовской Аравии Салман Аль Сауд заявил, что гордится саудовской судебной системой. «Королевство основано на исламских принципах правосудия и равенства», — сказал он во время выступления в понедельник во дворце аль-Ямам в Эр-Рияде, где располагается Консультативный совет королевства.

«Мы гордимся усилиями правосудия и следствия в том, что касается выполнения тех задач, которые им поручаются», — отметил король. Между тем, 82-летний монарх не стал прямо упоминать в своей речи убийство журналиста Хашкаджи.

Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства сначала настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

На прошлой неделе Минфин США включил в санкционные списки 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством Хашкаджи.

Следите за развитием темы«Тайна убийства саудовского журналиста»
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