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11:14 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Примирителя Сирии обвинили в мошенничестве

Генерал-лейтенант Минобороны завел «мертвые души».

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал бывший начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Сергей Чварков. Генерал-лейтенант, занимающий сейчас должность заместителя начальника Военной академии Генштаба, обвиняется в том, что за три года похитил 6 млн руб. при реализации 400-миллионного госконтракта с коммерческой фирмой. Защита господина Чваркова утверждает, что их клиент к инкриминируемому деянию непричастен, а следствие никаких прямых доказательств его участия в хищениях не представило.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено военным следственным отделом СКР по Москве в апреле 2018 года в отношении неустановленных лиц. Первым и пока единственным его фигурантом 57-летний заместитель начальника Военной академии Генштаба Сергей Чварков стал совсем недавно. До этого он проходил по делу в качестве свидетеля. На днях его вызвали на очередной допрос, по окончании которого генералу предъявили обвинение. По окончании следственных действий господина Чваркова отпустили домой, обязав на следующий день явиться в суд для избрания относительно новой меры пресечения в виде запрета определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ). Фактически генерал оказался под домашним арестом, в рамках которого ему разрешили прогулки по три часа утром и вечером.

В фабулу этого уголовного дела, по данным «Ъ», лег заключенный три года назад госконтракт между Военной академией Генштаба и АО «НПО РусБИТех» на 400 млн руб.
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Отметим, что помимо этого соглашения с 2015 по 2018 год НПО заключило 17 госконтрактов на 331,7 млн руб. На сайте компании говорится, что она занимается производством и внедрением информационных и автоматизированных систем, разработкой и созданием средств защиты информации и телекоммуникационных средств и проч. Среди ее клиентов Российская таможенная академия, ФКУ «Объединенное стратегическое командование Южного военного округа», Минобороны, Росгвардия и проч. Однако никакой информации о взаимоотношениях РусБИТех с Военной академией Генштаба в открытом доступе нет. Знакомый с ситуацией источник «Ъ» отметил, что речь в данном случае идет о закрытом госконтракте на оказание военной организации специальных технических услуг.

Как полагают следователи, генерал Чварков в рамках этого договора с бизнесменами разработал схему по хищению денежных средств. Как следует из материалов дела, якобы по его указанию от Академии Генштаба в НПО было откомандировано для участия в реализации контракта несколько гражданских лиц, которым за три года РусБИТех выплатил порядка 6 млн руб. в виде заработной платы. Однако следствие считает, что на самом деле эти командированные были так называемыми мертвыми душами, а все их деньги доставались Сергею Чваркову.

По данным «Ъ», следствие располагает показаниями нескольких свидетелей, которые заявили, что передавали генералу конверты, в которых «по ощущениям были деньги». Эту информацию «Ъ» подтвердил адвокат обвиняемого Павел Лапшов.

«Кроме весьма невнятных показаний нескольких свидетелей, никаких прямых доказательств причастности моего подзащитного к инкриминируемому деянию следствие не представило. Генерал Чварков действительно был ответственным от академии за взаимодействие по госконтрактам с коммерческими структурами, но к их финансовой составляющей никакого отношения не имел», — отметил господин Лапшов.

Коллеги Сергея Чваркова как из Генштаба ВС РФ, так и из Минобороны отзываются о нем преимущественно положительно, употребляя термины «интеллектуал», «профессор» и «стратег».

Несмотря на сугубо кабинетные должности (в 2011—2013 годах возглавлял главное управление по работе с личным составом, а с 2013 года и до сегодняшнего дня является заместителем начальника Военной академии Генштаба ВС РФ по учебной работе), он был на хорошем счету у руководства военного ведомства. Именно Сергей Чварков с мая по октябрь 2016 года возглавлял координационный центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии, обеспечивая прохождение гуманитарных конвоев и занимаясь переговорами с «патриотической оппозицией», которую зачастую удавалось переманить на сторону правительственных войск для борьбы с радикальными исламистами. За участие в сирийской кампании генерал был отмечен орденом «За военные заслуги», а также получил ведомственную медаль.

За время службы, которую, кстати, Сергей Чварков начал еще в 1978 году, он получил четыре госнаграды, а еще 35 ведомственных.
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В отличие от большинства своих коллег не стеснялся публичных выступлений. Уже по возвращении из сирийской командировки (за нее он, отметим, получил и звание генерал-лейтенанта) господин Чварков часто выступал на мероприятиях и форумах, где любил порассуждать на самые различные темы. Например, о том, что сейчас ведется «скоординированная политика дискредитации России как правопреемницы СССР с целью снижения значения страны в системе международных отношений». Или, как отмечал он в одном из выступлений, «борьба с фальсификацией истории — это дело не только государственного и военного управления, но и задача всего нашего народа». Впрочем, одними высказываниями его работа не ограничивалась: в июне этого года он возглавил жюри конкурса идей по защите от гиперзвуковых ракет, роботов и «быстрого глобального удара», который Минобороны проводит вместе с Фондом перспективных исследований. В АО «НПО РусБИТех» комментировать ситуацию не стали.

При этом следует отметить, что в последнее время руководящие сотрудники Военной академии Генштаба не в первый раз становятся фигурантами уголовных дел. В 2016 году за получение взяток на 600 тыс. руб. были задержаны экс-заместитель начальника по материально-техническому обеспечению главного военного вуза страны Андрей Митюшкин и его подчиненный Сергей Тарасов. Эти незаконные вознаграждения, по версии следствия, они получили от одного из топ-менеджеров смоленского ООО «ПК “Техно”» за победу в тендере на поставку мебели для учебных классов военной академии. Господин Тарасов по приговору Московского гарнизонного военного суда получил пять лет заключения и штраф в 2 млн руб. Слушание по делу господина Митюшкина из-за его тяжелой болезни пока не завершено.

Олег Рубникович, Иван Сафронов

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