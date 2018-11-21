Примирителя Сирии обвинили в мошенничестве

Как стало известно «Ъ», фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал бывший начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Сергей Чварков.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено военным следственным отделом СКР по Москве в апреле 2018 года в отношении неустановленных лиц. Первым и пока единственным его фигурантом 57-летний заместитель начальника Военной академии Генштаба Сергей Чварков стал совсем недавно. До этого он проходил по делу в качестве свидетеля. На днях его вызвали на очередной допрос, по окончании которого генералу предъявили обвинение. По окончании следственных действий господина Чваркова отпустили домой, обязав на следующий день явиться в суд для избрания относительно новой меры пресечения в виде запрета определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ). Фактически генерал оказался под домашним арестом, в рамках которого ему разрешили прогулки по три часа утром и вечером.
Отметим, что помимо этого соглашения с 2015 по 2018 год НПО заключило 17 госконтрактов на 331,7 млн руб. На сайте компании говорится, что она занимается производством и внедрением информационных и автоматизированных систем, разработкой и созданием средств защиты информации и телекоммуникационных средств и проч. Среди ее клиентов Российская таможенная академия, ФКУ «Объединенное стратегическое командование Южного военного округа», Минобороны, Росгвардия и проч. Однако никакой информации о взаимоотношениях РусБИТех с Военной академией Генштаба в открытом доступе нет. Знакомый с ситуацией источник «Ъ» отметил, что речь в данном случае идет о закрытом госконтракте на оказание военной организации специальных технических услуг.
Как полагают следователи, генерал Чварков в рамках этого договора с бизнесменами разработал схему по хищению денежных средств. Как следует из материалов дела, якобы по его указанию от Академии Генштаба в НПО было откомандировано для участия в реализации контракта несколько гражданских лиц, которым за три года РусБИТех выплатил порядка 6 млн руб. в виде заработной платы. Однако следствие считает, что на самом деле эти командированные были так называемыми мертвыми душами, а все их деньги доставались Сергею Чваркову.
«Кроме весьма невнятных показаний нескольких свидетелей, никаких прямых доказательств причастности моего подзащитного к инкриминируемому деянию следствие не представило. Генерал Чварков действительно был ответственным от академии за взаимодействие по госконтрактам с коммерческими структурами, но к их финансовой составляющей никакого отношения не имел», — отметил господин Лапшов.
Несмотря на сугубо кабинетные должности (в 2011—2013 годах возглавлял главное управление по работе с личным составом, а с 2013 года и до сегодняшнего дня является заместителем начальника Военной академии Генштаба ВС РФ по учебной работе), он был на хорошем счету у руководства военного ведомства. Именно Сергей Чварков с мая по октябрь 2016 года возглавлял координационный центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии, обеспечивая прохождение гуманитарных конвоев и занимаясь переговорами с «патриотической оппозицией», которую зачастую удавалось переманить на сторону правительственных войск для борьбы с радикальными исламистами. За участие в сирийской кампании генерал был отмечен орденом «За военные заслуги», а также получил ведомственную медаль.
В отличие от большинства своих коллег не стеснялся публичных выступлений. Уже по возвращении из сирийской командировки (за нее он, отметим, получил и звание генерал-лейтенанта) господин Чварков часто выступал на мероприятиях и форумах, где любил порассуждать на самые различные темы. Например, о том, что сейчас ведется «скоординированная политика дискредитации России как правопреемницы СССР с целью снижения значения страны в системе международных отношений». Или, как отмечал он в одном из выступлений, «борьба с фальсификацией истории — это дело не только государственного и военного управления, но и задача всего нашего народа». Впрочем, одними высказываниями его работа не ограничивалась: в июне этого года он возглавил жюри конкурса идей по защите от гиперзвуковых ракет, роботов и «быстрого глобального удара», который Минобороны проводит вместе с Фондом перспективных исследований. В АО «НПО РусБИТех» комментировать ситуацию не стали.
При этом следует отметить, что в последнее время руководящие сотрудники Военной академии Генштаба не в первый раз становятся фигурантами уголовных дел. В 2016 году за получение взяток на 600 тыс. руб. были задержаны
Олег Рубникович, Иван Сафронов