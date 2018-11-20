Следователи Центрального аппарата СКР попались на взятке в пять миллионов

Она уточнила, Дубинского и Тринева поймали в ходе совместной операции следователей Центрального аппарата СКР и оперативников управления «М» ФСБ России.

«Они подозреваются в получении взятки в размере не менее 5 миллионов рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ). В ближайшее время планируется предъявление им обвинения, после чего следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», — сказала Петренко.

Она подчеркнула, что борьба за чистоту собственных рядов остается приоритетной задачей СКР, и каждый подобный факт будет обязательно предан огласке.