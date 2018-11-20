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21:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Следователи Центрального аппарата СКР попались на взятке в пять миллионов

Следователи Следственного комитета России Сергей Дубинский и Андрей Тринев задержаны с поличным при получении крупной взятки. Об этом «Ленте.ру» заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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Она уточнила, Дубинского и Тринева поймали в ходе совместной операции следователей Центрального аппарата СКР и оперативников управления «М» ФСБ России.

«Они подозреваются в получении взятки в размере не менее 5 миллионов рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ). В ближайшее время планируется предъявление им обвинения, после чего следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», — сказала Петренко.

Она подчеркнула, что борьба за чистоту собственных рядов остается приоритетной задачей СКР, и каждый подобный факт будет обязательно предан огласке.

Полковник юстиции Сергей Дубинский известен как следователь по делу аэропорта «Домодедово». Именно по его ходатайству был арестован совладелец воздушной гавани Сергей Каменщик. Адвокаты владельца «Домодедово» говорили, что это уголовное дело — заказное.

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