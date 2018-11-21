К стрельбе в чикагской больнице, в которой погибли четверо, привела отмена помолвки

Источник: AFP 2018

Первой жертвой нападавшего Хуана Лопеса стала бывшая невеста — доктор Тамара О’Нил, отменившая помолвку. По словам очевидцев, пара спорила на парковке рядом с больницей, мужчина требовал вернуть обручальное кольцо и, получив отказ, выстрелил. Перед этим О’Нил успела вызвать службу спасения.

Внутри больницы нападавший ранил сотрудницу аптеки Дайну Лесс и офицера полиции Сэмюэля Джименеза, которые вскоре скончались.

Свидетели отмечают, что Лопес хотел продолжить стрельбу, однако полицейские ранили его в живот, после чего он покончил с собой.