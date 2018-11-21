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09:48 (мск), источник: Интерфакс

К стрельбе в чикагской больнице, в которой погибли четверо, привела отмена помолвки

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU — Расторжение помолвки послужило мотивом для убийства трех человек в больнице Чикаго, сообщило агентство Associated Press.

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Источник: AFP 2018

Первой жертвой нападавшего Хуана Лопеса стала бывшая невеста — доктор Тамара О’Нил, отменившая помолвку. По словам очевидцев, пара спорила на парковке рядом с больницей, мужчина требовал вернуть обручальное кольцо и, получив отказ, выстрелил. Перед этим О’Нил успела вызвать службу спасения.

Внутри больницы нападавший ранил сотрудницу аптеки Дайну Лесс и офицера полиции Сэмюэля Джименеза, которые вскоре скончались.

Свидетели отмечают, что Лопес хотел продолжить стрельбу, однако полицейские ранили его в живот, после чего он покончил с собой.

По данным полиции, нападавший ранее не был судим. На момент совершения преступления Лопес работал в жилищном управлении Чикаго, где за девять месяцев службы не имел никаких проблем. Он имел разрешение на владение огнестрельным оружием и за последние пять лет купил четыре пистолета.

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