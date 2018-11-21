Сбивший человека в «Шереметьево» «Боинг» сел в Афинах с поврежденным фюзеляжем
Москва. 21 ноября. INTERFAX. RU — Самолет во время взлета сбил гражданина Армении, которого депортировали на родину транзитом через Москву.
Москва. 21 ноября. INTERFAX. RU — Самолет во время взлета сбил гражданина Армении, которого депортировали на родину транзитом через Москву.
Самолет, сбивший при вылете из московского аэропорта «Шереметьево» человека, сел в Афинах ночью с поврежденным фюзеляжем. Как сообщили «Интерфаксу» в службах аэропорта «Элефтериос Венизелос» (Афины), «Боинг 737» из Москвы приземлился в 22:50 (23:50 по Москве).
«Самолет российского перевозчика на летном поле встречали сотрудники полиции и наземных служб, которые сразу же после посадки тщательно осмотрели лайнер снаружи», — сказал собеседник агентства.
При осмотре на внешних элементах фюзеляжа обнаружены биологические следы и повреждения.
Как сообщалось, накануне вечером после вылета самолета из «Шереметьево» экипаж пассажирского лайнера сообщил диспетчерам о предположительном столкновении с животным на
После этого на летном поле обнаружены останки гражданина Армении Альберта Йепремяна, депортированного ранее из Испании транзитом через Москву на родину. По предварительным данным, он сбежал с перронного автобуса перед посадкой на рейс в Ереван.