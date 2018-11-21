Сбивший человека в «Шереметьево» «Боинг» сел в Афинах с поврежденным фюзеляжем

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Самолет, сбивший при вылете из московского аэропорта «Шереметьево» человека, сел в Афинах ночью с поврежденным фюзеляжем. Как сообщили «Интерфаксу» в службах аэропорта «Элефтериос Венизелос» (Афины), «Боинг 737» из Москвы приземлился в 22:50 (23:50 по Москве).

«Самолет российского перевозчика на летном поле встречали сотрудники полиции и наземных служб, которые сразу же после посадки тщательно осмотрели лайнер снаружи», — сказал собеседник агентства.

При осмотре на внешних элементах фюзеляжа обнаружены биологические следы и повреждения.

«Авиатехники совместно с полицейскими зафиксировали на стойках шасси следы биологического происхождения. На фюзеляже самолета обнаружены отверстия. Вынесено решение о временной приостановке полетов этого лайнера», — сказал он.

Как сообщалось, накануне вечером после вылета самолета из «Шереметьево» экипаж пассажирского лайнера сообщил диспетчерам о предположительном столкновении с животным на взлетно-посадочной полосе (ВПП) во время разгона. Было решено не возвращать самолет в аэропорт вылета, так как системы не сигнализировали о повреждениях.