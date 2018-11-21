Елена Хахалева ушла с поста председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда

Елена Хахалева стала широко известна после того, как была опубликована видеозапись свадьбы ее дочери, которую оценили в $2 млн. Позже в интервью «Ъ» госпожа Хахалева заявила, что все расходы на свадьбу, а именно 3,5−4 млн руб., оплатил отец Софьи, а некоторые артисты и вовсе выступили бесплатно. Проверка краевого суда подтвердила эти данные. Помимо роскошной свадьбы госпожа Хахалева попала еще в один скандал. Летом 2017 года в СМИ появились сообщения о том, что диплом Елены Хахалевой, полученный ею в Тбилисском государственном университете, поддельный. Однако последующая проверка подтвердила подлинность ее диплома.