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13:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Елена Хахалева ушла с поста председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе Краснодарского краевого суда, Елена Хахалева покинула пост председателя коллегии по административным делам. Такое решение было принято по итогу прошедшего вчера, 20 ноября, заседания коллегии этого суда.

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«Вчера на президиуме прошло совещание, по итогам которого произошли кадровые перестановки. Теперь место председателя коллегии по административным делам занимает Александр Пятигора», — сказал «Ъ» сотрудник пресс-службы.

Напомним, что 7 сентября пленум Верховного суда постановил исключить госпожу Хахалеву из президиума Краснодарского краевого суда, куда Елена Хахалева входила с июля 2015 года. Причина вердикта не ясна.

Елена Хахалева стала широко известна после того, как была опубликована видеозапись свадьбы ее дочери, которую оценили в $2 млн. Позже в интервью «Ъ» госпожа Хахалева заявила, что все расходы на свадьбу, а именно 3,5−4 млн руб., оплатил отец Софьи, а некоторые артисты и вовсе выступили бесплатно. Проверка краевого суда подтвердила эти данные. Помимо роскошной свадьбы госпожа Хахалева попала еще в один скандал. Летом 2017 года в СМИ появились сообщения о том, что диплом Елены Хахалевой, полученный ею в Тбилисском государственном университете, поддельный. Однако последующая проверка подтвердила подлинность ее диплома.

Никита Королев, Ростов-на-Дону

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