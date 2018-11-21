Американский миссионер убит первобытным индийским племенем

Источник: AP 2018

Гражданина США застрелили из лука. Убийство произошло на Северном Сентинельском острове, посещение которого запрещено индийскими властями. Полиция арестовала семерых местных рыбаков, которые помогли американцу добраться туда.

Под одним сведениям, погибший был туристом-экстремалом; однако, как пишут некоторые индийские СМИ, он был миссионером и отправился на остров, чтобы обратить дикарей в христианство. По их сведениям, он уже пять раз бывал в этом регионе и давно хотел посетить сентинельские племена.

Сентинельцы активно сопротивляются любым контактам с внешним миром и часто нападают на гостей извне. Известно, что в 2004 году они обстреляли из луков самолет береговой охраны, совершавший облет территорий для оценки последствий цунами.