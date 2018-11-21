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15:49 (мск), источник: Интерфакс

Американский миссионер убит первобытным индийским племенем

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU — Американец стал жертвой индийского племени сентинельцев, которые веками живут в изоляции на юге Андаманских островов и убивают чужаков, пишет в среду India Today.

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Источник: AP 2018

Гражданина США застрелили из лука. Убийство произошло на Северном Сентинельском острове, посещение которого запрещено индийскими властями. Полиция арестовала семерых местных рыбаков, которые помогли американцу добраться туда.

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Под одним сведениям, погибший был туристом-экстремалом; однако, как пишут некоторые индийские СМИ, он был миссионером и отправился на остров, чтобы обратить дикарей в христианство. По их сведениям, он уже пять раз бывал в этом регионе и давно хотел посетить сентинельские племена.

Сентинельцы активно сопротивляются любым контактам с внешним миром и часто нападают на гостей извне. Известно, что в 2004 году они обстреляли из луков самолет береговой охраны, совершавший облет территорий для оценки последствий цунами.

По данным 2011 года, на острове живет всего 15 человек — 12 мужчин и 3 женщины. По индийским законам, они не могут быть привлечены к ответственности, любые контакты с ними запрещены. Сентенильцы живут охотой и собирательством и не умеют добывать огонь.

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