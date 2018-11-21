Балетмейстер рассказал о конфликте с погибшим в Шереметьево мужчиной

Во вторник представитель экстренных служб региона заявил РИА Новости, что тело мужчины было обнаружено на взлетно-посадочной полосе аэропорта после взлета пассажирского самолета Boeing 737 Москва — Афины. По уточненным данным, погибший — гражданин Армении, депортированный из Испании. Как заявил глава Росавиации Александр Нерадько, воздушное судно принадлежит авиакомпании «Аэрофлот». Возбуждено уголовное дело.
По словам балетмейстера, оказалось, что с ним одним рейсом летел депортированный гражданин Армении, который и напал на него.
«Я особенно не пострадал. Но произошел со мною неприятный случай в самолете. Я летел из Мадрида в Москву, сидел на девятом ряду, а передо мной сидел молодой парень, армянин, в очень возбужденном состоянии. Потом он на какое-то время отправился назад, и я услышал там какой-то скандал. Как оказалось, он ударил кого-то по лицу. Но потом стюардесса его успокоила и возвратила на место. Я заметил, что он как-то пристально смотрел на меня, и вдруг я почувствовал удар в челюсть. Я спросил: “За что?”. Он сказал: “Приедем, увидишь”. Я, конечно, ничего не понял», — рассказал Радченко РИА Новости.
По словам Радченко, затем его с помощью крупного и мощного мужчины успокоили, заблокировали, чтобы он не вышел, так он сидел два с половиной часа до посадки.
Балетмейстер сообщил, что, как оказалось, он депортированный и его проводили и отправили в ереванский самолет, откуда он сбежал. «Вот все, что я могу рассказать об этом инциденте», — добавил Радченко.