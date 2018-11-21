Балетмейстер рассказал о конфликте с погибшим в Шереметьево мужчиной

«Я особенно не пострадал. Но произошел со мною неприятный случай в самолете. Я летел из Мадрида в Москву, сидел на девятом ряду, а передо мной сидел молодой парень, армянин, в очень возбужденном состоянии. Потом он на какое-то время отправился назад, и я услышал там какой-то скандал. Как оказалось, он ударил кого-то по лицу. Но потом стюардесса его успокоила и возвратила на место. Я заметил, что он как-то пристально смотрел на меня, и вдруг я почувствовал удар в челюсть. Я спросил: “За что?”. Он сказал: “Приедем, увидишь”. Я, конечно, ничего не понял», — рассказал Радченко РИА Новости.