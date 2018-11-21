Пара из Иркутской области обманула банкомат купюрами «банка приколов»

В марте молодой человек и девушка купили банкноту «банка приколов» «номиналом» пять тысяч рублей. Затем они попробовали внести купюру на счет своей карты через банкомат, и деньги оказались зачислены.

В течение нескольких дней подсудимые в различных магазинах города и района приобретали подобные купюры различного номинала и зачисляли их через тот же банкомат на личный счет.

Молодые люди снимали полученные таким образом деньги, а также покупали телефоны, технику и украшения. На момент совершения преступления один из подсудимых еще не достиг совершеннолетия. Злоумышленники полностью признали вину и способствовали раскрытию дела. Учитывая эти обстоятельства, суд назначил каждому наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, виновные обязаны возместить Сбербанку материальный ущерб.