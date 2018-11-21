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18:23 (мск), источник: РИА Новости

Пара из Иркутской области обманула банкомат купюрами «банка приколов»

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пара из Иркутской области обманула банкомат Сбербанка с помощью купюр «банка приколов» и получила около 430 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Усть-Илимского городского суда.

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Источник: РИА Новости

В марте молодой человек и девушка купили банкноту «банка приколов» «номиналом» пять тысяч рублей. Затем они попробовали внести купюру на счет своей карты через банкомат, и деньги оказались зачислены.

В течение нескольких дней подсудимые в различных магазинах города и района приобретали подобные купюры различного номинала и зачисляли их через тот же банкомат на личный счет.
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«В итоге на карту подсудимой Д. были зачислены денежные средства в сумме 428 500 рублей», — отмечается в сообщении на сайте суда.

Молодые люди снимали полученные таким образом деньги, а также покупали телефоны, технику и украшения. На момент совершения преступления один из подсудимых еще не достиг совершеннолетия. Злоумышленники полностью признали вину и способствовали раскрытию дела. Учитывая эти обстоятельства, суд назначил каждому наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, виновные обязаны возместить Сбербанку материальный ущерб.

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